Información General
Necochea: buscan a una mujer que acampaba en el Miguel Lillo con su novio y desapareció
Una intensa búsqueda se desarrolla en Necochea desde el fin de semana para dar con el paradero de Débora Damaris Bulacio del Valle, una mujer de 38 años, oriunda de Barker, que fue vista por última vez el sábado a la noche en la zona del Camping Miguel Lillo, donde se alojaba con su pareja.
Según relató su hija, Débora se encontraba acampando con su pareja, quien se retiró esa noche del reconocido camping Miguel Lillo y dio avisa al sereno del camping, pero de ella no se supo más nada.
“Mi mamá estaba con el novio acampando y el novio se fue el sábado a la noche y le dijo al del camping, pero de ella no se sabe nada”, contó la joven.
El caso activó un amplio operativo de búsqueda que incluye a efectivos policiales, Defensa Civil, Guardaparques, Policía Ecológica y las áreas de prevención del municipio, quienes trabajan de forma coordinada en el Parque Miguel Lillo y en la playa cercana al caño, donde se encontraron prendas personales atribuidas a la mujer.
Débora mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura delgada y lleva rastas en el cabello. Según testimonios, había llegado a Necochea para encontrarse con otra persona, aunque no hay registro de que esa reunión se haya concretado.
Las autoridades solicitaron la colaboración de vecinos y turistas que hayan estado en el área durante el fin de semana y pidieron comunicarse ante cualquier información útil al 2281-325353 o con el área de Prevención del Municipio de Necochea.
Información General
Trágico accidente en la Ruta 46: murió un hombre tras chocar contra una casilla remolcada por un tractor
Un hombre de 45 años falleció este domingo tras protagonizar un grave accidente en el kilómetro 246 de la Ruta Provincial 46, entre Bragado y 25 de Mayo.
El hecho se produjo cuando un Toyota Corolla, conducido por José Benzo, domiciliado en Bragado, colisionó desde atrás contra una casilla “El Sol” que era remolcada por un tractor Pauny Brioso, al mando de Franco Dunne, de 30 años y con domicilio en Ugarte.
Como consecuencia del impacto, Benzo sufrió heridas de gravedad y fue trasladado al hospital local, donde permaneció internado en terapia intensiva. Horas más tarde, se confirmó su fallecimiento. En tanto, el conductor del tractor resultó ileso y fue identificado como sargento de la Policía de Caballería de Pilar, que se encontraba franco de servicio.
Debido al siniestro, la ruta permaneció cortada en ambas manos mientras trabajó personal policial de la Jefatura Comunal de Bragado y peritos. La Ayudantía Fiscal de Bragado dispuso la extracción sanguínea de rigor al conductor del tractor. Se inició una causa caratulada “Lesiones Culposas”, con intervención de la UFI N°4 del Departamento Judicial de Mercedes.
Información General
Histórico: TLON Space inicia sus vuelos orbitales con carga útil desde su puerto espacial en Lobería
La empresa argentina TLON Space confirmó a Todo Provincial que a fines de noviembre llevará a cabo el primer vuelo orbital con carga útil de su campaña espacial, que marcará un hito histórico para la industria aeroespacial nacional y latinoamericana. El puerto espacial está ubicado en Lobería, en la costa bonaerense. Tlon busca revolucionar el acceso espacial mediante un servicio de bajo costo y alta frecuencia gracias al desarrollo del lanzador más pequeño del mundo.
Durante el primer lanzamiento del mini cohete «Aventura I» se colocará en órbita nanosatélites de la empresa Space IA y una obra plástica del artista Eugenio Cuttica, en un gesto que combina tecnología e identidad cultural.
El presidente y fundador de TLON Space, Pablo Vic, brindo una entrevista con el periodista especializado Manuel Mazzanti y aseguró: “Estamos trabajando para activar la campaña orbital y entregar carga útil a órbitas espaciales bajas”.
Vic explicó que el objetivo de la compañía fue desarrollar un vehículo flexible y competitivo para colocar distintos activos en el espacio, con el propósito de democratizar el acceso al entorno orbital.
“Nuestro modelo es completamente distinto porque mientras todos pujan por volumen y escala, TLON avanza en la demolición de costos. Inauguramos una nueva categoría de vehículo espacial que permitirá dinamizar la digitalización del espacio”, destacó.
El cohete Aventura 1, que será el protagonista del lanzamiento, mide 11 metros de largo y 38 centímetros de diámetro, y es impulsado por un motor ecológico alimentado con alcoholes y peróxido de hidrógeno al 96%, cuyo subproducto es vapor de agua. Fabricado íntegramente en fibra de carbono, cuenta con electrobombas de alta potencia y puede alcanzar alturas de entre 500 y 600 kilómetros, ideales para colocar nanosatélites en órbitas bajas.
Con un peso de 80 kilos en vacío y 900 kilos cargado, Aventura 1 fue diseñado exclusivamente para el lanzamiento de nanosatélites, bajo un modelo de servicio “puerta a puerta”, que va desde el fabricante hasta la colocación en órbita sin intermediarios.
El cohete es un vehículo de dos etapas, también fabricado en fibra de carbono. Su segunda etapa entra en funcionamiento a los 40 kilómetros de altura, completando el trayecto hasta la órbita elegida por cada cliente.
El puerto espacial de TLON Space está ubicado en Lobería, un punto estratégico que permite acceder a una amplia gama de órbitas. Hasta el momento, la empresa realizó diez vuelos suborbitales y alcanzó el desarrollo de su vehículo definitivo, que ahora se prepara para el salto orbital.
La campaña espacial incluirá entre seis y siete lanzamientos en un período de dieciocho meses, con el objetivo de alcanzar por primera vez la órbita desde Sudamérica. Cada vuelo durará siete minutos, tiempo estimado para colocar la carga útil en órbita.
Los nanosatélites, por su parte, poseen una gran versatilidad y pueden brindar servicios en áreas como comunicaciones, meteorología, seguridad, control fotogramétrico y agricultura de precisión.
Además de su innovación tecnológica, TLON Space se distingue por su bajo impacto ambiental. “Los motores producen vapor de agua, es un vehículo ecológico”, señalaron desde la empresa. El puerto espacial fue diseñado con mínima intervención ambiental, acorde con la certificación B de la compañía, que la convierte en la única empresa aeroespacial del mundo adscripta a este estándar de sostenibilidad y responsabilidad social.
Información General
Ruta 11: una mujer murió al volcar y su hija recuperó a su perrita tras un rastrillaje
Una mujer de 50 años, identificada como Natalia Cabrera, oriunda de Santa Teresita y reconocida comerciante de San Clemente del Tuyú, falleció este miércoles por la tarde en un accidente vial ocurrido sobre la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 311, en el tramo que une San Clemente y Las Toninas. Se montó un operativo especial para rescatar a las dos perras que viajaban en el auto, una fue rescatada con vida pero la otra fue hallada muerta.
Según informaron fuentes oficiales, el Citroën Aircross en el que viajaba despistó por causas que aún se investigan y volcó hacia un cañadón al costado de la ruta. La conductora fue asistida en el lugar por Bomberos Voluntarios y personal médico, quienes realizaron tareas de reanimación y la trasladaron al hospital de San Clemente, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.
Al momento del hecho, las condiciones climáticas eran favorables, con cielo despejado y calzada seca.
En la causa interviene la UFID N°11, a cargo del fiscal Gamaleri, quien ordenó la presencia de Policía Científica, la realización de la autopsia y las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro.
Tras conocerse el accidente, familiares y vecinos iniciaron una búsqueda desesperada de las dos perritas que viajaban junto a Cabrera y que pertenecen a su hija.
La movilización en redes sociales derivó en un operativo especial este jueves en el mismo sector del kilómetro 311, coordinado a pedido de la Fundación Estrellas Amarillas, a través de su representante en el Partido de La Costa, el Lic. Gerardo Ariel Carvajal.
En el rastrillaje participaron Bomberos Voluntarios de San Clemente y la Policía Vial, quienes trabajaron durante más de tres horas en el cañadón donde cayó el vehículo, un sector cubierto de agua y malezas.
Durante el operativo, la brigada acuática halló sin vida a Olivia, una caniche negra. Sin embargo, Mili, una bulldog francesa blanca, fue encontrada con vida y trasladada a una veterinaria de Santa Teresita, donde más tarde se reencontró con la hija de la víctima en un momento profundamente emocionante y doloroso.
El despliegue fue destacado por tratarse de una intervención poco habitual para la búsqueda de animales en siniestros viales, que permitió salvar una vida en medio de una tragedia que conmocionó a toda la comunidad costera.