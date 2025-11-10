Necochea: buscan a una mujer que acampaba en el Miguel Lillo con su novio y desapareció

Una intensa búsqueda se desarrolla en Necochea desde el fin de semana para dar con el paradero de Débora Damaris Bulacio del Valle, una mujer de 38 años, oriunda de Barker, que fue vista por última vez el sábado a la noche en la zona del Camping Miguel Lillo, donde se alojaba con su pareja.

Según relató su hija, Débora se encontraba acampando con su pareja, quien se retiró esa noche del reconocido camping Miguel Lillo y dio avisa al sereno del camping, pero de ella no se supo más nada.

“Mi mamá estaba con el novio acampando y el novio se fue el sábado a la noche y le dijo al del camping, pero de ella no se sabe nada”, contó la joven.

El caso activó un amplio operativo de búsqueda que incluye a efectivos policiales, Defensa Civil, Guardaparques, Policía Ecológica y las áreas de prevención del municipio, quienes trabajan de forma coordinada en el Parque Miguel Lillo y en la playa cercana al caño, donde se encontraron prendas personales atribuidas a la mujer.

Débora mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura delgada y lleva rastas en el cabello. Según testimonios, había llegado a Necochea para encontrarse con otra persona, aunque no hay registro de que esa reunión se haya concretado.

Las autoridades solicitaron la colaboración de vecinos y turistas que hayan estado en el área durante el fin de semana y pidieron comunicarse ante cualquier información útil al 2281-325353 o con el área de Prevención del Municipio de Necochea.