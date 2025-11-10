Trágico accidente en la Ruta 46: murió un hombre tras chocar contra una casilla remolcada por un tractor

Una mujer de 50 años, identificada como Natalia Cabrera, oriunda de Santa Teresita y reconocida comerciante de San Clemente del Tuyú, falleció este miércoles por la tarde en un accidente vial ocurrido sobre la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 311, en el tramo que une San Clemente y Las Toninas. Se montó un operativo especial para rescatar a las dos perras que viajaban en el auto, una fue rescatada con vida pero la otra fue hallada muerta.

Según informaron fuentes oficiales, el Citroën Aircross en el que viajaba despistó por causas que aún se investigan y volcó hacia un cañadón al costado de la ruta. La conductora fue asistida en el lugar por Bomberos Voluntarios y personal médico, quienes realizaron tareas de reanimación y la trasladaron al hospital de San Clemente, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

Al momento del hecho, las condiciones climáticas eran favorables, con cielo despejado y calzada seca.

En la causa interviene la UFID N°11, a cargo del fiscal Gamaleri, quien ordenó la presencia de Policía Científica, la realización de la autopsia y las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro.

Tras conocerse el accidente, familiares y vecinos iniciaron una búsqueda desesperada de las dos perritas que viajaban junto a Cabrera y que pertenecen a su hija.

La movilización en redes sociales derivó en un operativo especial este jueves en el mismo sector del kilómetro 311, coordinado a pedido de la Fundación Estrellas Amarillas, a través de su representante en el Partido de La Costa, el Lic. Gerardo Ariel Carvajal.

En el rastrillaje participaron Bomberos Voluntarios de San Clemente y la Policía Vial, quienes trabajaron durante más de tres horas en el cañadón donde cayó el vehículo, un sector cubierto de agua y malezas.

Durante el operativo, la brigada acuática halló sin vida a Olivia, una caniche negra. Sin embargo, Mili, una bulldog francesa blanca, fue encontrada con vida y trasladada a una veterinaria de Santa Teresita, donde más tarde se reencontró con la hija de la víctima en un momento profundamente emocionante y doloroso.

El despliegue fue destacado por tratarse de una intervención poco habitual para la búsqueda de animales en siniestros viales, que permitió salvar una vida en medio de una tragedia que conmocionó a toda la comunidad costera.