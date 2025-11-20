Turismo y Cultura
Más de 100 mil personas celebraron el 143° aniversario de La Plata en una jornada histórica
La Municipalidad de La Plata reunió a más de 100 mil personas en Plaza Moreno para celebrar el 143° aniversario de la capital bonaerense, en un festival que combinó música en vivo, propuestas culturales y un clima festivo que marcó un hito para la ciudad. El intendente Julio Alak y el gobernador Axel Kicillof participaron de la celebración, que se convirtió en uno de los eventos más concurridos del año.
Alak destacó que “es una alegría inmensa que hoy celebremos en la ciudad, en varios lugares, el 143° aniversario”, y remarcó que el festival forma parte de la nueva Semana de la Música, un ciclo que busca “rescatar el perfil histórico-cultural de la ciudad”.
Kicillof, por su parte, expresó que es “un apasionado de la historia y, particularmente, de la historia de La Plata”, y subrayó que se trató de “un festejo emblemático para la ciudad”.
El festival comenzó con la presentación de La Retirada Murga, Rara y Los Bicivoladores, ganadores de la iniciativa municipal La Plata es Música, orientada a promover a artistas emergentes y fortalecer la escena cultural local. Luego, Kapanga encendió al público con clásicos como Me mata y El mono relojero, en un show cargado de energía.
Más tarde, Los Besos aportó un repertorio vibrante y una puesta escénica distintiva, mientras que Cruzando el Charco emocionó con una selección de canciones que fusionan rock, pop, cumbia, candombe y reggae. El cierre estuvo a cargo de El Mató a un Policía Motorizado, que en el marco de su gira internacional ofreció un recital cargado de identidad platense con temas como El magnetismo y El tesoro.
La jornada también ofreció circuitos gastronómicos sobre las calles 50 y 54, donde miles de vecinos disfrutaron de una amplia variedad de propuestas culinarias. Además, la Municipalidad dispuso un operativo especial de seguridad y ordenamiento para asegurar el normal desarrollo del encuentro.
El festival central del 143° aniversario de La Plata se enmarcó dentro de la Semana de la Música, una iniciativa de la gestión de Alak que se extiende del 15 al 22 de noviembre en distintos espacios emblemáticos de la ciudad, con actividades pensadas para destacar la identidad cultural platense.
Turismo y Cultura
Todo listo para los festejos por el 143° aniversario de La Plata en Plaza Moreno
Con gran expectativa, La Plata palpita el festival central con el que la Municipalidad celebrará este miércoles junto a la comunidad el 143° aniversario de la ciudad.
El evento tendrá lugar a partir de las 14:00 en Plaza Moreno y contará con las presentaciones de El Mato a un Policia Motorizado, Cruzando el Charco, Kapanga y Los Besos, que prometen shows cargados de energía que podrán seguirse en vivo a través de la Radio Ciudad FM 93.3.
También desplegarán todo su talento en el escenario especialmente montado en la plaza central de la ciudad Los Bicivoladores, Rara y La Retirada Murga, las tres bandas locales ganadoras del concurso municipal La Plata es Música, que se preparan para vivir una noche clave en su crecimiento artístico.
Además, la jornada contará con dos corredores gastronómicos instalados sobre las calles 50 y 54, donde los vecinos podrán disfrutar de una variada oferta de comidas, y la Municipalidad desplegará un amplio operativo de seguridad y ordenamiento para garantizar que el festival se desarrolle con normalidad.
El festival de esta tarde será el momento estelar de la Semana de la Música, que comenzó el último fin de semana con presentaciones en las escalinatas de la Catedral, continuó el lunes en el Hipódromo y se extendió el martes en Meridiano V con una amplia participación de vecinos y visitantes.
La programación seguirá con mucho ritmo durante los próximos días: el jueves habrá una gala lírica en el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, mientras que el viernes será el turno del festival de OLGA “Tapados de música” en Plaza Moreno y de un ciclo de jazz en el Salón Dorado del Palacio Municipal.
El cierre será el sábado 22, Día de la Música, con un espectáculo de boleros encabezado por Raúl Lavié en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha y propuestas artísticas de los centros culturales de la ciudad, que convertirán las calles en escenarios abiertos para seguir celebrando la identidad platense.
Turismo y Cultura
La Plata vuelve a los grandes recitales para celebrar su cumpleaños: qué bandas tocarán
La Plata celebrará su cumpleaños número 143 con un recital musical gratuito el miércoles 19 de noviembre en Plaza Moreno, donde miles de vecinos podrán disfrutar de una programación que combina talentos locales con artistas consagrados. Los festejos forman parte de una agenda cultural más amplia impulsada por la gestión municipal.
Cumpleaños de La Plata: qué bandas tocarán en el recital gratuito
El escenario central reunirá propuestas de distintos géneros, encabezadas por El Mató a un Policía Motorizado, Cruzando el Charco, Kapanga y Los Besos, cuatro nombres que aseguran un marco masivo y diverso para los festejos.
A ellos se sumarán Los Bicivoladores, Rara y La Retirada Murga, las tres bandas locales ganadoras del concurso La Plata es Música, una iniciativa municipal que busca impulsar a artistas emergentes y fortalecer la escena cultural platense.
El festival se integra a la Semana de la Música, un ciclo que se desplegará del sábado 15 al 22 de noviembre con una amplia agenda artística en distintos puntos del partido. Durante ocho jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de espectáculos de tango, folclore, rock, bolero y otros géneros.
Las actividades se desarrollarán en espacios emblemáticos como la Catedral, el Hipódromo, el Pasaje Dardo Rocha, Plaza Moreno, el Playón de Meridiano V y el Teatro Argentino, promoviendo la circulación cultural en toda la ciudad.
Con esta grilla de propuestas, la gestión del intendente Julio Alak busca “promover la participación cultural, potenciar la música local y ofrecer espacios de encuentro para toda la comunidad en una fecha significativa para la capital bonaerense”.
La celebración del cumpleaños de La Plata no solo propone un recital masivo, sino también la revalorización de la identidad platense a través de la música y la ocupación del espacio público.
Turismo y Cultura
“Fuimos una zona de sacrificio”: una hija de Epecuén cuenta en un libro el esplendor y la caída del paraíso termal bonaerense
La escritora Patricia Bonjour, hija de una familia de Epecuén, presentó su libro “Epecuén: En la memoria de las ruinas”, una obra que recupera la voz de los habitantes de aquel pueblo bonaerense que desapareció bajo el agua en noviembre de 1985, hace exactamente 40 años. En diálogo con Todo Provincial RADIO, la autora repasó su historia personal, los años dorados de la villa termal, la tragedia de la inundación y la memoria colectiva que aún late entre quienes la habitaron.
La infancia entre hoteles, turistas y sueños
“Al mes de nacer ya estaba en Epecuén”, contó Bonjour, quien nació en 1961 y vivió allí toda su infancia y adolescencia. En aquellos años, la villa era un símbolo de prosperidad y modernidad. “Había grandes inversiones, hoteles de lujo, parques, cines, canchas de tenis, y se pensaba incluso en construir un casino como el de Mar del Plata”, recordó.
El origen de la villa turística se remonta a fines del siglo XIX, cuando los estudios sobre la laguna revelaron que sus aguas poseían una salinidad superior a la del mar, sólo superada por el Mar Muerto. Ese hallazgo impulsó el desarrollo de un turismo termal sin precedentes en la provincia de Buenos Aires. “Carhué comenzó con los primeros hoteles hacia 1900, y Epecuén creció con loteos, espigones y proyectos pensados a lo grande”, explicó.
A mediados del siglo XX, el perfil de los visitantes cambió. “Entre el 45 y el 55 se promovió un turismo más popular, ligado al pueblo trabajador. Muchos habitantes comenzaron a levantar sus propios hospedajes con esfuerzo, ladrillo por ladrillo. En invierno éramos mil personas y en verano llegaban entre 20 y 25 mil turistas”, recordó Bonjour, evocando la vida vibrante de un destino que combinaba lujo, aguas termales y fiestas con orquestas en vivo.
Entre el turismo y la industria
Además del turismo, Epecuén tuvo una importante actividad minera. “La sal era un recurso estratégico, utilizada para medicamentos y detergentes. Había minas y trenes que transportaban la producción. Pero también se discutía hasta qué punto esa explotación podía afectar el turismo”, relató. Esa tensión entre desarrollo industrial y sustentabilidad turística marcó parte de su historia.
El avance del agua y la tragedia del éxodo
Todo cambió en 1975, con la finalización del Canal Ameghino, una obra hidráulica pensada para paliar la falta de agua durante los períodos de sequía. “El problema fue que se construyeron tres tramos de cuatro. El último, que debía regular el ingreso de agua al sistema de lagunas encadenadas, nunca se hizo y quedó como una canilla abierta”, señaló Bonjour.
Con el cambio climático de los años 70, las lluvias se intensificaron y el canal siguió abierto. “El agua comenzó a subir y durante casi diez años vivimos una agonía lenta. Los turistas dejaron de venir, los hoteles cerraban, y el pueblo se sumergía en una tristeza colectiva”, relató.
El 8 de noviembre de 1985 se fisuró el terraplén que intentaba contener la laguna, y dos días después comenzó el éxodo masivo. “No nos íbamos porque no teníamos dónde ir. Esa era nuestra vida, la tierra elegida por nuestros padres. Muchos decían: ‘Yo no perdí propiedades, perdí mis sueños’”, recordó emocionada.
Para Bonjour, la inundación no fue una fatalidad natural sino una consecuencia de decisiones humanas. “Yo soy una de las indemnizadas por la provincia. Y no se indemniza a nadie por la lluvia, sino por las obras no realizadas y la desidia estatal”, afirmó.
De la desolación al renacer
El agua cubrió todo durante tres décadas. “Treinta años después volví a mi casa y no quedaba nada”, contó. Muchos vecinos se refugiaron en Carhué, que tuvo que absorber a los desplazados y también enfrentó el riesgo de quedar bajo el agua. “Fuimos una zona de sacrificio. Se eligió inundar Epecuén para salvar otros pueblos”, lamentó.
En medio de esa lucha, su padre —fotógrafo de toda la vida— se convirtió en un referente político local y fue intendente de Adolfo Alsina entre 1994 y 1996. “Mi papá siempre decía que quería morir en Epecuén. Como él, muchos epecuenses murieron sin poder volver”, recordó Patricia.
Un libro para recuperar la memoria
“Epecuén: En la memoria de las ruinas” no busca señalar culpables ni reconstruir datos técnicos, sino dar voz a quienes vivieron el antes, el durante y el después. “Es una narrativa testimonial. Habla de lo que sentimos, de cómo fue vivir ahí, irnos y tratar de reconstruirnos. Son historias de vida, de pérdida, de resistencia”, explicó.
El libro reúne 40 entrevistas, documentos familiares y fotografías tomadas por su padre. “He trabajado este tema durante 40 años. Escribirlo fue un modo de sanar, pero también de agradecer a quienes se animaron a abrir ese cofre de recuerdos y dolores”, sostuvo.
Un reencuentro lleno de emoción
Hoy, las ruinas de Epecuén son un sitio turístico y patrimonial que atrae a viajeros, fotógrafos y curiosos de todo el mundo. “El 9 de noviembre nos reunimos los epecuenses de diferentes lugares. Fue un reencuentro lleno de emoción. Carhué tiene hoy hoteles, termas y spa, pero Epecuén es otra cosa: tiene una identidad única, una historia que sigue viva bajo el agua y en nuestra memoria”, concluyó Bonjour.