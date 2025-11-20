Turismo y Cultura
Punta Mogotes sortea 100 carpas para el verano: cómo participar
La Administración de Punta Mogotes abrió la inscripción para una nueva edición del sorteo de 100 carpas gratuitas para disfrutar durante el próximo verano en uno de los complejos balnearios más tradicionales de Mar del Plata.
Por quinto año consecutivo, la iniciativa busca acercar a marplatenses y turistas la posibilidad de acceder a un espacio equipado frente al mar. El sorteo está abierto a personas de todo el país, y la participación es totalmente gratuita.
Quienes deseen anotarse deben ingresar al sitio oficial de la Administración (https://puntamogotes.gob.ar/web/sorteo/) y completar el formulario digital. La inscripción estará disponible hasta las 9:00 del jueves 11 de diciembre.
El sorteo se realizará ese mismo día a las 11:00, con la fiscalización de un escribano público, y será transmitido en vivo por Instagram desde la cuenta oficial @puntamogotesmdq.
El administrador Fernando Mauraude destacó: “Este será el quinto sorteo consecutivo. La respuesta siempre ha sido excelente y cada año crece la cantidad de participantes, tanto de Mar del Plata como de otras ciudades”.
Punta Mogotes cuenta con 24 balnearios, locales comerciales, propuestas gastronómicas y opciones deportivas como canchas de vóley, fútbol y pádel, consolidándose como uno de los destinos más completos del verano.
Más de 100 mil personas celebraron el 143° aniversario de La Plata en una jornada histórica
La Municipalidad de La Plata reunió a más de 100 mil personas en Plaza Moreno para celebrar el 143° aniversario de la capital bonaerense, en un festival que combinó música en vivo, propuestas culturales y un clima festivo que marcó un hito para la ciudad. El intendente Julio Alak y el gobernador Axel Kicillof participaron de la celebración, que se convirtió en uno de los eventos más concurridos del año.
Alak destacó que “es una alegría inmensa que hoy celebremos en la ciudad, en varios lugares, el 143° aniversario”, y remarcó que el festival forma parte de la nueva Semana de la Música, un ciclo que busca “rescatar el perfil histórico-cultural de la ciudad”.
Kicillof, por su parte, expresó que es “un apasionado de la historia y, particularmente, de la historia de La Plata”, y subrayó que se trató de “un festejo emblemático para la ciudad”.
El festival comenzó con la presentación de La Retirada Murga, Rara y Los Bicivoladores, ganadores de la iniciativa municipal La Plata es Música, orientada a promover a artistas emergentes y fortalecer la escena cultural local. Luego, Kapanga encendió al público con clásicos como Me mata y El mono relojero, en un show cargado de energía.
Más tarde, Los Besos aportó un repertorio vibrante y una puesta escénica distintiva, mientras que Cruzando el Charco emocionó con una selección de canciones que fusionan rock, pop, cumbia, candombe y reggae. El cierre estuvo a cargo de El Mató a un Policía Motorizado, que en el marco de su gira internacional ofreció un recital cargado de identidad platense con temas como El magnetismo y El tesoro.
La jornada también ofreció circuitos gastronómicos sobre las calles 50 y 54, donde miles de vecinos disfrutaron de una amplia variedad de propuestas culinarias. Además, la Municipalidad dispuso un operativo especial de seguridad y ordenamiento para asegurar el normal desarrollo del encuentro.
El festival central del 143° aniversario de La Plata se enmarcó dentro de la Semana de la Música, una iniciativa de la gestión de Alak que se extiende del 15 al 22 de noviembre en distintos espacios emblemáticos de la ciudad, con actividades pensadas para destacar la identidad cultural platense.
Todo listo para los festejos por el 143° aniversario de La Plata en Plaza Moreno
Con gran expectativa, La Plata palpita el festival central con el que la Municipalidad celebrará este miércoles junto a la comunidad el 143° aniversario de la ciudad.
El evento tendrá lugar a partir de las 14:00 en Plaza Moreno y contará con las presentaciones de El Mato a un Policia Motorizado, Cruzando el Charco, Kapanga y Los Besos, que prometen shows cargados de energía que podrán seguirse en vivo a través de la Radio Ciudad FM 93.3.
También desplegarán todo su talento en el escenario especialmente montado en la plaza central de la ciudad Los Bicivoladores, Rara y La Retirada Murga, las tres bandas locales ganadoras del concurso municipal La Plata es Música, que se preparan para vivir una noche clave en su crecimiento artístico.
Además, la jornada contará con dos corredores gastronómicos instalados sobre las calles 50 y 54, donde los vecinos podrán disfrutar de una variada oferta de comidas, y la Municipalidad desplegará un amplio operativo de seguridad y ordenamiento para garantizar que el festival se desarrolle con normalidad.
El festival de esta tarde será el momento estelar de la Semana de la Música, que comenzó el último fin de semana con presentaciones en las escalinatas de la Catedral, continuó el lunes en el Hipódromo y se extendió el martes en Meridiano V con una amplia participación de vecinos y visitantes.
La programación seguirá con mucho ritmo durante los próximos días: el jueves habrá una gala lírica en el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, mientras que el viernes será el turno del festival de OLGA “Tapados de música” en Plaza Moreno y de un ciclo de jazz en el Salón Dorado del Palacio Municipal.
El cierre será el sábado 22, Día de la Música, con un espectáculo de boleros encabezado por Raúl Lavié en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha y propuestas artísticas de los centros culturales de la ciudad, que convertirán las calles en escenarios abiertos para seguir celebrando la identidad platense.
La Plata vuelve a los grandes recitales para celebrar su cumpleaños: qué bandas tocarán
La Plata celebrará su cumpleaños número 143 con un recital musical gratuito el miércoles 19 de noviembre en Plaza Moreno, donde miles de vecinos podrán disfrutar de una programación que combina talentos locales con artistas consagrados. Los festejos forman parte de una agenda cultural más amplia impulsada por la gestión municipal.
Cumpleaños de La Plata: qué bandas tocarán en el recital gratuito
El escenario central reunirá propuestas de distintos géneros, encabezadas por El Mató a un Policía Motorizado, Cruzando el Charco, Kapanga y Los Besos, cuatro nombres que aseguran un marco masivo y diverso para los festejos.
A ellos se sumarán Los Bicivoladores, Rara y La Retirada Murga, las tres bandas locales ganadoras del concurso La Plata es Música, una iniciativa municipal que busca impulsar a artistas emergentes y fortalecer la escena cultural platense.
El festival se integra a la Semana de la Música, un ciclo que se desplegará del sábado 15 al 22 de noviembre con una amplia agenda artística en distintos puntos del partido. Durante ocho jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de espectáculos de tango, folclore, rock, bolero y otros géneros.
Las actividades se desarrollarán en espacios emblemáticos como la Catedral, el Hipódromo, el Pasaje Dardo Rocha, Plaza Moreno, el Playón de Meridiano V y el Teatro Argentino, promoviendo la circulación cultural en toda la ciudad.
Con esta grilla de propuestas, la gestión del intendente Julio Alak busca “promover la participación cultural, potenciar la música local y ofrecer espacios de encuentro para toda la comunidad en una fecha significativa para la capital bonaerense”.
La celebración del cumpleaños de La Plata no solo propone un recital masivo, sino también la revalorización de la identidad platense a través de la música y la ocupación del espacio público.