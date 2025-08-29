Provincial
La Provincia incorpora más de 1500 profesionales al sistema sanitario público
El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires incorporó 1.585 jóvenes profesionales que, tras aprobar el Concurso Unificado 2025, eligieron hospitales y centros de salud bonaerenses para continuar su formación. Las últimas adjudicaciones se llevaron a cabo en el Centro de Posgrado “Sergio Karakachoff” de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y en la Escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara”.
Actualmente, la Provincia dispone de 2.109 cupos para residencias, de los cuales ya fueron adjudicados 1.585, lo que representa una cobertura del 75% y un incremento de 4 puntos porcentuales respecto al 2024, cuando ingresaron 1.557 profesionales.
Durante el acto público, las y los residentes que rindieron el examen de ingreso seleccionaron los establecimientos según especialidad y orden de mérito. A partir del 1° de septiembre comenzará el sistema de formación de posgrado intensivo en servicio, destinado a todas las disciplinas que conforman el equipo de salud en los distintos niveles de atención.
Los cargos adjudicados corresponden a especialidades médicas básicas y estratégicas como clínica médica, medicina general y/o de familia, neonatología, pediatría, psiquiatría, psiquiatría infanto-juvenil, terapia intensiva, terapia intensiva infantil, bioquímica clínica y orientaciones, emergentología y farmacia.
Crecen los ingresantes en especialidades críticas
- Clínica médica: de 81 ingresantes en 2024 a 109 en 2025.
- Pediatría: de 104 a 151 ingresantes.
- Terapia intensiva infantil: de 6 a 12 ingresantes.
Asimismo, se sumaron 618 profesionales en especialidades del equipo de salud, con avances en terapia ocupacional, odontopediatría, enfermería en neonatología y fonoaudiología.
Para fortalecer el ingreso y permanencia en áreas críticas, la Provincia implementó distintas políticas públicas que dan respuesta a demandas históricas del sector. El resultado de las adjudicaciones 2025 refleja ese compromiso con la formación y la consolidación del sistema sanitario.
Finalmente, el Ministerio destacó que aún resta avanzar en las readjudicaciones para cubrir los cargos vacantes, con el objetivo de ampliar el acceso y garantizar la calidad del cuidado de la salud en todo el territorio bonaerense.
Provincial
Kicillof visitó Mercedes y Luján y mantuvo encuentros con jubilados y personas con discapacidad
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves una agenda en los municipios de Mercedes y Luján, donde volvió a cuestionar las políticas del Gobierno nacional y reafirmó la decisión de su gestión de “ir a contramano del ajuste” con más inversión en políticas sociales y de infraestructura.
En Mercedes, Kicillof compartió un encuentro con adultos mayores en el Centro de Jubilados “Instituto Unzué”, acompañado por el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y el intendente Juan Ignacio Ustarroz. Allí sostuvo: “Estamos en presencia de un Gobierno nacional cruel, que no solo ajusta, sino que además ataca y reprime a los jubilados y a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”.
El mandatario bonaerense remarcó: “En la provincia de Buenos Aires vamos a contramano: incrementamos la inversión en las políticas públicas y las herramientas que nos permiten acompañarlos y lograr que tengan una vida mejor”. Además, convocó a participar de las elecciones del próximo 7 de septiembre: “Tenemos una forma clara de mostrarle a Milei que el pueblo bonaerense no es egoísta y que no está de acuerdo con que les peguen a los jubilados: es llenando las urnas de votos y de esperanza con la boleta de Fuerza Patria”.
Durante la visita, también recorrió las obras que buscan integrar a Mercedes con el río a través de un paseo ribereño, en el marco de los trabajos del Comité de Cuenca del Río Luján (ComiLu).
Más tarde, en Luján, Kicillof visitó el Taller Protegido municipal junto al intendente Leonardo Boto. Este espacio promueve la inclusión social y laboral de personas con discapacidad. Allí volvió a apuntar contra la gestión nacional: “Milei ya no puede mentir más: quedó muy claro que el ajuste del Gobierno nacional no era para la casta, sino para las personas con discapacidad, los adultos mayores y los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”.
“ La idea de destruir al Estado es terriblemente cruel: si se retirara por completo, miles de personas con discapacidad se quedarían sin la posibilidad de asistir a espacios en los que se los incluya y se les brinden oportunidades laborales”, advirtió.
En Luján, además, recorrió las obras de readecuación del Río Luján que llevan adelante desde el ComiLu para la prevención de inundaciones, con un impacto estimado para más de 150 mil vecinos.
Provincial
Voto accesible: el derecho de todos y todas a votar sin dificultades
El próximo 7 de septiembre las y los bonaerenses elegirán a representantes para cargos provinciales y municipales: diputados y senadores provinciales según su municipio de residencia, concejales y consejeros escolares en las 8 secciones electorales.
En el Artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se establece que las personas con discapacidad tienen derecho a participar en la vida política. En la Argentina los tratados de Derechos Humanos tienen rango constitucional en Argentina (Ley 27044). Por eso, las personas con discapacidad tienen derecho a votar y a ser votados.
De esta forma, con el propósito de promover y facilitar el ejercicio pleno de los derechos políticos de todas las personas, se implementan diversas medidas destinadas a la eliminación de barreras y obstáculos existentes en el proceso electoral.
En la Provincia de Buenos Aires, la Resolución 156 sobre Voto Asistido resuelve la existencia de un Cuarto Oscuro Accesible (COA) y del Voto Asistido. Además toda persona que presenta alguna discapacidad tiene el derecho a:
• Poder entrar, quedarse y salir del lugar de votación sin dificultad.
• Recibir información clara, fácil de entender y en formatos accesibles.
• Pedir ayuda o apoyo durante cualquier parte del proceso de votación.
• Contar con un Cuarto Oscuro Accesible (COA) en cada lugar de votación.
• Elegir votar en su mesa asignada o en el COA.
• Votar con ayuda de:
– Una persona de su confianza
– La autoridad de mesa
– Su perro guía o de asistencia
• Pedir prioridad para votar sin hacer fila.
No es obligatorio tener Certificado Único de Discapacidad (CUD) para pedir apoyo.
Para poder votar, entonces, solo hay que tener 16 años o más (las y los migrantes votan a partir de los 18 años), tener domicilio en la provincia de Buenos Aires, llevar el último DNI y figurar en el padrón electoral
Para obtener más información sobre el lugar de votación, la escuela, la mesa y número de orden se puede ingresar a: https://eleccionesbonaerenses.gba.gob.ar/
Provincial
La Provincia garantiza transporte gratuito en las elecciones de septiembre y octubre
El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires informa que, mediante la Resolución 231-MTRAGP-2025, se dispuso la gratuidad del servicio público de transporte automotor y fluvial de pasajeros los días 7 de septiembre de 2025 y 26 de octubre de 2025, fechas en las que se llevarán a cabo las elecciones provinciales y nacionales.
La medida comprende los servicios regulares urbanos, interurbanos de media y larga distancia, así como el transporte fluvial del Delta del Paraná, con el objetivo de garantizar que todos los bonaerenses puedan acceder a sus lugares de votación.
Al respecto, el ministro de Transporte, Martín Marinucci, subrayó:
“Nuestra responsabilidad es garantizar que ningún ciudadano o ciudadana vea limitado su derecho al voto por no poder acceder al transporte. El servicio gratuito en las jornadas electorales es una herramienta fundamental para asegurar la participación democrática y la igualdad de oportunidades”.
Asimismo, agregó:
“El transporte público no solo es un medio de movilidad, sino también un instrumento de integración y de fortalecimiento institucional. Por eso, hemos dispuesto que las empresas refuercen sus frecuencias para que todos puedan viajar de manera ágil y segura”.
Finalmente, el Ministerio invitó a los municipios de la Provincia a adherir a esta disposición, reafirmando el compromiso de la gestión con el acceso universal al sufragio y el fortalecimiento de la democracia.