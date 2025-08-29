La Provincia incorpora más de 1500 profesionales al sistema sanitario público

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires incorporó 1.585 jóvenes profesionales que, tras aprobar el Concurso Unificado 2025, eligieron hospitales y centros de salud bonaerenses para continuar su formación. Las últimas adjudicaciones se llevaron a cabo en el Centro de Posgrado “Sergio Karakachoff” de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y en la Escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara”.

Actualmente, la Provincia dispone de 2.109 cupos para residencias, de los cuales ya fueron adjudicados 1.585, lo que representa una cobertura del 75% y un incremento de 4 puntos porcentuales respecto al 2024, cuando ingresaron 1.557 profesionales.

Durante el acto público, las y los residentes que rindieron el examen de ingreso seleccionaron los establecimientos según especialidad y orden de mérito. A partir del 1° de septiembre comenzará el sistema de formación de posgrado intensivo en servicio, destinado a todas las disciplinas que conforman el equipo de salud en los distintos niveles de atención.

Los cargos adjudicados corresponden a especialidades médicas básicas y estratégicas como clínica médica, medicina general y/o de familia, neonatología, pediatría, psiquiatría, psiquiatría infanto-juvenil, terapia intensiva, terapia intensiva infantil, bioquímica clínica y orientaciones, emergentología y farmacia.

Crecen los ingresantes en especialidades críticas

Clínica médica : de 81 ingresantes en 2024 a 109 en 2025.

: de 81 ingresantes en 2024 a 109 en 2025. Pediatría : de 104 a 151 ingresantes.

: de 104 a 151 ingresantes. Terapia intensiva infantil: de 6 a 12 ingresantes.

Asimismo, se sumaron 618 profesionales en especialidades del equipo de salud, con avances en terapia ocupacional, odontopediatría, enfermería en neonatología y fonoaudiología.

Para fortalecer el ingreso y permanencia en áreas críticas, la Provincia implementó distintas políticas públicas que dan respuesta a demandas históricas del sector. El resultado de las adjudicaciones 2025 refleja ese compromiso con la formación y la consolidación del sistema sanitario.

Finalmente, el Ministerio destacó que aún resta avanzar en las readjudicaciones para cubrir los cargos vacantes, con el objetivo de ampliar el acceso y garantizar la calidad del cuidado de la salud en todo el territorio bonaerense.