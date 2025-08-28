Kicillof visitó Mercedes y Luján y mantuvo encuentros con jubilados y personas con discapacidad

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves una agenda en los municipios de Mercedes y Luján, donde volvió a cuestionar las políticas del Gobierno nacional y reafirmó la decisión de su gestión de “ir a contramano del ajuste” con más inversión en políticas sociales y de infraestructura.

En Mercedes, Kicillof compartió un encuentro con adultos mayores en el Centro de Jubilados “Instituto Unzué”, acompañado por el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y el intendente Juan Ignacio Ustarroz. Allí sostuvo: “Estamos en presencia de un Gobierno nacional cruel, que no solo ajusta, sino que además ataca y reprime a los jubilados y a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”.

El mandatario bonaerense remarcó: “En la provincia de Buenos Aires vamos a contramano: incrementamos la inversión en las políticas públicas y las herramientas que nos permiten acompañarlos y lograr que tengan una vida mejor”. Además, convocó a participar de las elecciones del próximo 7 de septiembre: “Tenemos una forma clara de mostrarle a Milei que el pueblo bonaerense no es egoísta y que no está de acuerdo con que les peguen a los jubilados: es llenando las urnas de votos y de esperanza con la boleta de Fuerza Patria”.

Durante la visita, también recorrió las obras que buscan integrar a Mercedes con el río a través de un paseo ribereño, en el marco de los trabajos del Comité de Cuenca del Río Luján (ComiLu).

Más tarde, en Luján, Kicillof visitó el Taller Protegido municipal junto al intendente Leonardo Boto. Este espacio promueve la inclusión social y laboral de personas con discapacidad. Allí volvió a apuntar contra la gestión nacional: “Milei ya no puede mentir más: quedó muy claro que el ajuste del Gobierno nacional no era para la casta, sino para las personas con discapacidad, los adultos mayores y los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”.

“ La idea de destruir al Estado es terriblemente cruel: si se retirara por completo, miles de personas con discapacidad se quedarían sin la posibilidad de asistir a espacios en los que se los incluya y se les brinden oportunidades laborales”, advirtió.

En Luján, además, recorrió las obras de readecuación del Río Luján que llevan adelante desde el ComiLu para la prevención de inundaciones, con un impacto estimado para más de 150 mil vecinos.