La Provincia asignó 35 mil módulos docentes para reforzar a estudiantes secundarios

El exintendente de General Pinto, Alexis Guerrera, asumió como nuevo presidente de la Cámara de Diputados bonaerense y brindó un discurso en el que resaltó el valor de la política y cuestionó los discursos que limitan las libertades individuales. «Así como soy, y así como soy voy a seguir siendo».

Con 25 años, Guerrera comenzó su recorrido político al frente de la Juventud Peronista en la ciudad de General Pinto. En 2001 desempeñó el cargo de concejal y desde 2003 hasta 2019 fue intendente de ese Municipio durante cuatro períodos consecutivos (16 años).

Asumió su banca como diputado de la provincia de Buenos Aires por la Cuarta Sección Electoral en diciembre del 2019 y un año más tarde, el 22 de diciembre de 2020, tomó licencia extraordinaria para incorporarse al gabinete nacional como presidente de Trenes Argentinos Infraestructura donde llevó adelante obras de modernización del transporte que diseñó junto al entonces ministro de Transporte, Mario Meoni.

En mayo del 2021 asumió como ministro de Transporte de la Nación en reemplazo de Mario Meoni, quien falleció el 23 de abril, tras sufrir un accidente automovilístico.

A partir del 10 de diciembre del 2023 ocupó el rol de vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Desde el 19 de diciembre de 2024, es Presidente de la Cámara baja.

Discurso de Alexis Guerrera

Bueno, Alejandro hizo una extensa lista de agradecimientos, la mía va a ser más breve y seguramente cuando me toque abandonar este lugar será tan larga como de la de Alejandro. Primero sí quiero agradecerles a los empleados de esta Cámara, porque muchas veces pasan de manera desapercibida, pero nada de lo que hacemos en el funcionamiento de esta cámara sería posible sin ellos, así que muchísimas gracias.

Quiero agradecerle a Alejandro porque hemos forjado, a través de la política y de compartir este año en nuestras funciones, una linda amistad.

A los vicepresidentes del resto de la Cámara, que nos acompañaron en este acuerdo que tenía nuestro bloque, nuestro agradecimiento, esto ha sido posible justamente por entender la dinámica de nuestro bloque de Unión por la Patria, agradecerle a mi referente político: a Sergio Massa por la confianza que ha depositado en mí, no solamente en esta oportunidad sino en otras más, a mis compañeros de bloque muchas gracias por la confianza.

Quiero dejar algunas reflexiones para con todos los integrantes de esta Cámara, quiero decirles que soy un hombre de la Democracia que confía plenamente en el diálogo, en el consenso, en la búsqueda de respuestas ante aquellas cuestiones que nos separan, creo que las mejores ideas, los mejores proyectos, se construyen desde el diálogo, desde la búsqueda de cada una de las identidades, pero con aquellos puntos en común que todos tenemos, que tiene que ver con ocupar estas bancas, que tiene que ver con representar al pueblo de la provincia de Buenos Aires.

En esta época de la posverdad donde un tuit puede crear una ilusión o una respuesta a una verdad tan relativa, como todas las verdades, y que puede ser para un sector verdad y para otras no, creo que la respuesta desde esta casa tiene que ser más política, más política desde el respeto, desde la diversidad y también decir que no solamente es importante lo que ocurre en este recinto o en las comisiones, también lo que hacemos afuera cuando por ahí entusiasmados por alguna arenga política condicionamos las libertades, aún argumentando las libertades individuales y por ahí alguien dispara: “el que se mueve es gay” quiero decirles que yo me voy a seguir moviendo, eso no me va a limitar, eso no me condiciona.

He sentido, en mis años de militancia, el respeto más grande que un dirigente político pueda tener, que es el de su pueblo cercano, en el lugar donde nací, en el lugar donde me parieron mis viejos, en ese lugar he llegado a triunfar incluso por el 82% de los votos, así como soy, y así como soy voy a seguir siendo y los voy a estar recibiendo y los voy a escuchar a todos y voy a tender puentes para qué está Legislatura represente lo mejor posible los intereses de los bonaerenses.

¡Gracias Facu, he aprendido mucho con vos este año y gracias a estos dos secretarios que me van a acompañar durante este año que sé que vamos a hacer una gran tarea y Alejandro… gracias por la tarea del presupuesto que me dejaste por delante, la tarea de la fiscal y la tarea del endeudamiento, se agradece mucho… ¡vamos a empezar!