IOMA: “Estamos seguros que los médicos reducirán los cobros indebidos”

El vicepresidente del Instituto Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires (IOMA) aseguró que el nuevo convenio firmado con FEMEBA servirá para reducir el nivel de cobros indebidos, una de las mayores problemáticas que sufren los afiliados. El copago habilitado será de 3500 pesos.

El vicepresidente del IOMA, Mariano Cardelli, aseguró: “Llegamos a buen puerto porque se pudo modificar algo que era muy importante” que es “lograr que el dinero llegue a los profesionales que están nucleados en círculos profesionales locales. Esa es la vía natural por la cual quieren percibir sus honorarios”.

“De esta manera el dinero que paga el IOMA va a llegar a los profesionales de la salud directamente, sin demoras y sin retenciones que no correspondan”, dijo y agregó: “Estamos seguros de que los profesionales viendo que el dinero llega en el momento oportuno van a ir reduciendo los cobros indebidos«.

«Esto es un empezar de nuevo. Los círculos deben renovar su adhesión y los profesionales también declarando que no van a cobrar sumas que no son las autorizadas en el convenio que establece que no se puede cobrar más de $3.500 de copago”, subrayó.

El funcionario aseguró que los cobros indebidos se tornaron “insostenible” y explicó que para intentar solucionarlo primero “se establecieron incentivos, copagos para evitar el cobro de plus” pero que “lamentablemente no se pudo evitar, por eso se avanzó a medidas más drásticas”.

“Lo que notamos es que FEMEBA se había convertido en una gran gerenciadora y no tomaba su posición natural que es la de representante gremial porque es para lo que se creó”, analizó el vicepresidente del IOMA, y señaló que el convenio firmado en 1959 “pudo tener alguna explicación pero hoy con el desarrollo de las herramientas digitales ya no es necesario».

En consecuencia, Cardelli explicó que el nuevo convenio “rige para todos los círculos que adhieran voluntariamente a tener un vínculo económico directamente con IOMA” y ponderó que, en esos casos, Femeba “va a auspiciar de representante gremial, porque nosotros nunca discutimos respecto a la representación gremial de los trabajadores de la salud”.

“Además van a colaborar en el cumplimiento del convenio y en la implementación de las herramientas digitales como la receta electrónica, el TOKEN de seguridad y hasta la autorización digital de las prácticas para que el afiliado no tenga que pasar por la delegación”, remarcó.

“Hoy esto último es una condición obligatoria porque también va a ser necesario para percibir las prestaciones y ejercer un control real de lo que está pasando”, enfatizó Cardelli y cerró: “Removiendo los obstáculos que generaba la intermediación económica emprendemos un camino nuevo. Y a futuro apostamos a mejorar aún más la despapelización y la desburocratización para que al afiliado se le hagan más fáciles los trámites porque uno tiene que hacer controles pero le puede hacer la vida más fácil al afiliado si se aplican las herramientas digitales”.