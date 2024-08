Kicillof y Alak inauguraron un Curso de Formación Política con cerca de 10 mil inscriptos

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, brindó una conferencia de prensa luego de conocerse la decisión del directorio de YPF de trasladar el proyecto de construcción de la planta de GNL de Bahía Blanca a Punta Colorada, Río Negro. “Milei no soporta haber perdido las tres elecciones en la provincia de Buenos Aires”, aseguró el gobernador.

Kicillof calificó de «intempestiva» la votación del directorio de YPF de mudar el proyecto para la construcción de una planta de GNL en conjunto con Petronas a Punta Colorada, provincia de Río Negro, y apuntó: “Se tomó la decisión en forma sorpresiva y sin cumplir los compromisos que habían asumido”.

El gobernador aseguró que se trató del «resultado de un capricho, motivado por cuestiones ideológicas y políticas», y advirtió que «ponen en riesgo un proyecto muy importante para la provincia y el país en el que estamos trabajando hace 10 años».

Kicillof reveló que el presidente de YPF, Horacio Marín, le confirmó en una charla telefónica que esta decisión “no tiene nada que ver el RIGI” y que aseguró que “los estudios técnicos y económicos arrojaron que era mejor radicar esta planta en otro lado”.

En ese sentido, el mandatario bonaerense explicó que la empresa obtendría los beneficios del RIGI más allá de si la provincia donde se localice adhiere o no. «La adhesión provincial sería un tema totalmente marginal porque representaría beneficios únicamente en impuestos provinciales que no son significativos», señaló.

Y cuestionó: «Milei no soporta haber perdido las tres elecciones en la provincia de Buenos Aires. Estas son las peores prácticas de la política, con castigos para intentar disciplinar al pueblo bonaerense».

«La explicación del presidente es que el proyecto no viene a la provincia por una ideología que me atribuye, es un delirio. Ya sabemos que el presidente califica de comunistas a todos los que no están de acuerdo con él. Mi ideología es bien conocida, soy peronista», aclaró Kicillof.

El gobernador aseguró que Milei ganó la presidencia y «como venganza ordenó que esta inversión no se haga en la provincia de Buenos Aires».

“YPF hará dos grandes inversiones en Bahía, veremos qué sucederá con la otra”

Axel Kicillof aseguró que durante la charla telefónica, Milei le confirmó que “YPF hará dos grandes inversiones en Bahía Blanca por 2200 millones de dólares, la plantas de MEGA y Profertil”.

Y advirtió: “Veremos que sucederá con la otra inversión porque habrá que hacer un puerto nuevo donde no lo hay, creo que hasta 2027 o 2028 no habrá un solo ladrillo”.

Asimismo, el mandatario bonaerense reprochó que el “fundamentalismo ideológico de Milei está generando grandes problemas para el país tanto en el plano nacional como internacional”.

Y agregó: “Esta decisión es mala para Argentina, cambia el curso de un trabajo que se venía haciendo hace muchísimo tiempo que fue tirado a la borda”.

Por último, aseveró: “Tuvimos que escuchar insultos y amenazas, la provincia de Buenos Aires no va a tolerar ni permitir ninguna agresión al pueblo bonaerense. No nos vamos a someter, nuestro único pacto es con el pueblo”.