Provincia conformó una mesa de trabajo para prevenir el juego online entre los jóvenes

El Ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D´Onofrio, elevó una carta ante el Ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, por la eliminación del Boleto Integrado. “En el afán de generar un déficit cero trucho dejan de pagar cosas”, sentenció el funcionario de Kicillof.

Este miércoles, el Ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, arremetió contra el Ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. Lo hizo mediante una carta luego de una nueva embestida del gobierno nacional contra el transporte público de pasajeros del territorio bonaerense por la eliminación del Boleto Integrado SUBE.

“En el afán de generar un déficit cero trucho, Nación deja de pagar cosas. Es un aumento encubierto contra los bonaerenses”, sentenció el funcionario del gobernador Axel Kicillof que detalló que la medida impacta en el 61 por ciento de los usuarios de transporte del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

En ese sentido, D’Onofrio disparó: “El ministro Caputo nos comunicó que dejan de pagar el programa Boleto Integrado, que es el descuento a aquellas personas que en un margen de dos horas toman más de un medio de transporte. No corresponde, es un programa nacional que cuenta con una partida en el Presupuesto nacional”.

“Para los bonaerenses son cerca de 5 mil millones de pesos por mes repartido entre todos los usuarios del transporte”, puntualizó el pilarense. De esa manera, desde la capital provincial respondieron a la eliminación de la administración de Javier Milei del denominado Boleto Integrado que fuera lanzado por la gestión de Guillermo Dietrich.

En la misiva elevada ante Caputo, la Provincia subrayó que: “Es deber ineludible del Gobierno Nacional dar continuidad al sostenimiento de la integridad de los recursos necesarios para que dicho sector vulnerable de la población pueda acceder al servicio de transporte, correspondiéndole a la Nación, por imperativo constitucional, priorizar la obtención de un grado equivalente de desarrollo, incluido el desarrollo humano, la calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio argentino”.

Y advirtieron: «En caso de discontinuar el Estado Nacional los pagos de los costos del Sistema de Boleto Integrado, los usuarios del sistema deberían afrontar la tarifa íntegra del boleto, generándose así un intempestivo e imprevisto cambio en las condiciones de acceso al sistema».

Con dicho marco, D’Onofrio liquidó: “Han dejado de pagar el fondo de incentivo docente, dejaron de pagar el fondo compensador del transporte. Ahora quieren dejar de pagar el Boleto Integrado, fondos que no son discrecionales, no son porque se les da la gana, todos tienen un marco legal que lo sustenta. Nación no le hace caso a la Constitución”.