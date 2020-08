Kicillof no apoya las aperturas: “No voy a tomar decisiones en base a encuestas o focus groups”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó una conferencia de prensa junto a intendentes oficialistas y opositores. El gobernador señaló que en Provincia no habrá mayores aperturas porque las estadísticas marcan un aumento de contagios.

“Más allá del informe epidemiológico quería enviar un mensaje de unidad a la población en esta situación tan complicada”, explicó el gobernador sobre la decisión de convocar a esta conferencia a intendentes del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio.

De la conferencia participaron los intendentes Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Julio Garro (La Plata), Mayra Mendoza (Quilmes), Juan Zabaleta (Hurlingham) y Néstor Grindetti (Lanús). También estuvo la jefa de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital San Martín de La Plata, Elisa Estenssoro.

“El viernes tuvimos una reunión extensa con el presidente y el jefe de gobierno porteño. Analizamos la situación del AMBA que es una zona sanitaria única y por eso es necesario coordinar las acciones. La situación epidemiológica es de una estabilidad tremendamente frágil. Los últimos dos días comenzaron a crecer los casos y la tendencia se consolidó. La situación no está igual ni mejor, está peor. Depende de la movilidad, los cuidados y de que tomemos conciencia”, advirtió Kicillof.

“Antes era un fenómeno del Conurbano pero ahora comenzó a golpear muy fuerte en el interior bonaerense que ahora representa más del 11% del total de casos de la Provincia. Uno cada 250 habitantes en el interior tiene coronavirus. En el gran Buenos Aires es uno cada 60 y en CABA es uno cada 30”, detalló el mandatario bonaerense.

Sobre la ocupación de camas, Kicillof aseguró: “Muchos decían que no íbamos a pasar agosto sin colapsar y hoy tenemos un 66% de ocupación. Cuando asumimos había 883 camas públicas de terapia intensiva y ahora son 1306 ocupadas de las cuales 807 son pacientes de coronavirus. Hoy estaríamos imposibilitados de atender. En total hay 2213 camas. Más camas implica más trabajo, más esfuerzo y más cansancio”.

“La experiencia internacional nos muestra que es un error abrir prematuramente o abrir de más. No estamos de acuerdo, en esta situación no podemos acompañar más aperturas. No podemos perder en 5 días lo que logramos en 5 meses”, dijo el gobernador y cuestionó: “Cómo le voy a explicar a los médicos de terapia intensiva que mientras ellos no dan abasto nosotros abrimos más actividades. No voy a tomar decisiones con encuestas o focus groups, este es un tema sanitario”.

Sobre los sectores que reclaman el fin de la cuarentena, Kicillof expresó: “Parece que hay una parte de la sociedad que no ve lo que está sucediendo y yo me pregunto todos los días si comunicamos mal. Todos estamos cansados y angustiados. Lo entiendo pero este virus llegó y todavía nos está ganando. Eso genera mucha impotencia, la única forma de cuidarse es muy antigua y provoca mucha angustia. No es pérdida de libertad es una ganancia en libertad”.

“Es un momento crucial, estamos todos cansados y angustiados pero este es el mal menor. No hay que aflojar ahora. No es una cuestión individual porque es una enfermedad contagiosa. Lo que nos obliga a guardarnos no es el gobierno, es el virus. Este no es un año electoral, es un año de pandemia, no es momento de hacer político con la enfermedad. Hay una parte que parece incentiva que la gente salga y se contagie”, concluyó.

