Katopodis: “En dos años, Milei no tomó una decisión en favor de los vecinos de Escobar”
En el municipio se finalizaron las obras del Centro de Monitoreo y Prevención Comunitaria local y avanzan las tareas de refacción del Polo Educativo Superior.
El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, visitó Escobar y, junto al intendente Ariel Sujarchuk, recorrieron el Centro de Monitoreo y Prevención Comunitaria local y los trabajos que se desarrollan en el Polo Educativo Superior, ubicado en la localidad de Ingeniero Maschwitz.
La reforma y ampliación del Centro de Monitoreo y Prevención Comunitaria de Escobar consistió en la intervención de un edificio de 2.065 m2 para ubicar 18 nuevas dependencias. El edificio está dividido en 4 volúmenes, conectado mediante puentes, generando un edificio tipo claustro, con una plaza central que servirá como espacio de esparcimiento para los trabajadores.
En este sentido, Katopodis explicó: “Este es un edificio de 2.065 m² que ampliamos desde la Provincia y donde hoy funcionan más de 2.000 cámaras. La seguridad es una preocupación de todos nosotros, todos los días, y lo que sabemos hacer con Kicillof y Ariel es invertir en más equipamiento, en renovar la tecnología y generar más presencia en la calle”.
Y aseguró: “Del otro lado, lo que hay es un gobierno nacional que le sacó el Fondo de Seguridad a los bonaerenses y en dos años no tomó una sola decisión para los vecinos de Escobar”.
Luego, Katopodis y Sujarchuk recorrieron los trabajos de ampliación en el Polo Educativo Superior. La intervención, que beneficiará a más de 7.500 alumnos y alumnas de la región, contempla la recuperación integral del interior de la casona existente en unos 1.500 m2, con el fin de garantizar condiciones óptimas de habitabilidad, así como la adecuación de su envolvente edilicia.
“La universidad pública es de esos valores que vamos a defender, es un orgullo y tiene un gran sentido de pertenencia para toda la comunidad educativa. ¿Vamos a permitir que la motosierra también entre en Escobar? No, lo vamos a impedir”, expresó Katopodis.
Complementariamente, y con el propósito de ampliar la capacidad funcional del conjunto, se proyecta la incorporación de un nuevo volumen edilicio que alojará espacios destinados a comedor, cocina, tres salas de reuniones, sala de lectura y núcleos sanitarios.
La ampliación del Polo Educativo de Ingeniero Maschwitz, junto con la reparación de sus cubiertas, fortalece el proceso de consolidación del nivel educativo que este centro brinda desde 2016. Su amplia propuesta académica, articulada con más de veinte universidades, facultades e instituciones públicas y privadas, se verá potenciada con esta mejora en la infraestructura.
En el Municipio de Escobar, la Provincia realiza una inversión de $60.444 millones para la ejecución de 55 obras y proyectos que benefician a 256.268 personas. De este total, 38 corresponden a Infraestructura para los Sistemas de Ciudades; 9 de Conectividad y Logística; 4 de Infraestructura del Cuidado; y 4 de Gestión Integrada del Recurso Hídrico.
Kicillof inauguró el Centro de Atención Primaria de la Salud N°194 de su gestión en Pehuajó
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró este viernes un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en Pehuajó, junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak y el intendente local, Pablo Zurro. Con la participación del ministro de Seguridad, Javier Alonso, se entregaron también patrulleros para fortalecer la prevención del delito en el municipio.
También estuvieron presentes el presidente del Concejo Deliberante de Pehuajó, Diego Videla; la subsecretaria de Articulación Interjurisdiccional del Transporte, Valeria Arata; y el intendente de Alberti, Germán Lago.
SE INAUGURÓ EL CAPS N°194 DE LA GESTIÓN KICILLOF
En ese marco, Kicillof afirmó: “Este CAPS número 194 que inauguramos en la provincia es parte de una política permanente y de transformación estructural que estamos llevando adelante desde que asumimos”. “El sistema de salud estaba totalmente desarticulado y fragmentado: nuestro objetivo es que todos tengan un centro de salud cerca de sus casas, que se incorpore a la vida cotidiana del barrio y se enfoque además en la prevención y la cultura del cuidado”, agregó.
“Lo único que siempre ha hecho el gobierno nacional es quitarnos recursos y paralizar todas las obras”, expresó el Gobernador y afirmó: “Nosotros proponemos un Gobierno provincial que inaugura centros de salud y trae las ambulancias y los patrulleros que necesita cada distrito”.
A partir de una inversión de $1.983 millones, el nuevo CAPS “Jorge Juan Rocha” ubicado en el barrio Padre Mugica beneficiará a 45.000 vecinos y vecinas. Las instalaciones cuentan con cuatro consultorios de atención general, uno odontológico, uno ginecológico, vacunatorio, farmacia y SUM, y permitirán descomprimir la demanda del hospital municipal. Asimismo, se puso en funcionamiento una ambulancia de alta complejidad para dar respuesta a pacientes en estado crítico.
En tanto, Kreplak señaló que “esto es lo contrario del ajuste y la motosierra: traemos la tecnología necesaria para atender emergencias y también construimos la salud pública que se necesita para promover la prevención y los cuidados en cada uno de los barrios”. “Aquí, donde muchas veces el sector privado no llega, están presente el Estado provincial y el municipal para garantizar que todos y todas tengan acceso al sistema de salud”, añadió.
Durante la jornada, se entregaron cuatro vehículos policiales y se firmó un convenio de colaboración entre el Ministerio de Seguridad bonaerense y los Bomberos Voluntarios de Pehuajó para fortalecer el sistema local de emergencias.
ENTREGÓ PATRULLEROS
Al respecto, Alonso subrayó: “En la Provincia ya contamos con 7.300 patrulleros y una policía capacitada, comprometida y totalmente equipada para dar respuestas efectivas en todos los municipios”. “En materia de seguridad se puede hablar mucho, pero para llevar adelante una política eficaz hay que invertir recursos como hace el Gobierno bonaerense”, agregó.
Por su parte, el intendente Zurro remarcó: “Dejamos atrás un Pehuajó que parecía un pueblo abandonado y lo llenamos de obras: sumamos un nuevo centro de salud y seguimos trabajando junto a la Provincia para recomponer y equipar a la Policía”. “No nos importa que nos critiquen los que están en contra de transformar la realidad de nuestros vecinos: todo lo que hicimos y hacemos es trabajar para que la gente viva mejor”, agregó.
Por último, Kicillof subrayó: “Estoy convencido de que los bonaerenses no van a permitir que Milei siga ajustando a la educación, a la ciencia y a los jubilados”. “El 7 de septiembre hay que ponerle un freno en las urnas: la boleta de Fuerza Patria es la herramienta indicada para eso y también para defender todas las transformaciones que estamos llevando adelante en la Provincia”, concluyó.
Participaron de la actividad el subsecretario de Articulación Institucional para la Seguridad, Eduardo Aparicio; el director de Defensa Civil, Fabián García; la senadora provincial Daniela Viera; los diputados bonaerenses Avelino Zurro, Micaela Olivetto y Viviana Guzzo; funcionarios y funcionarias locales.
Provincia inauguró el primer hospital en salud mental en más de un siglo
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves junto a la vicegobernadora Verónica Magario y al intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, el acto de inauguración de un Centro Comunitario de Salud Mental y Consumos Problemáticos, especializado en la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
En ese marco, Kicillof sostuvo: “Por primera vez en más de un siglo la Provincia está inaugurando nueva infraestructura para la salud mental: son espacios abiertos a la comunidad, con consultorios, SUM y salas para diferentes actividades”.
“Con este centro damos inicio a una línea de trabajo: pronto inauguraremos el segundo y tenemos otros 12 en ejecución”, agregó.
“La salud mental no es algo individual, para nosotros es un problema al que debemos dar respuesta como Estado”, sostuvo el Gobernador y agregó: “Estamos aplicando la Ley de Salud Mental y en todos los hospitales provinciales más de un millón de bonaerenses ya recibieron atención especializada: en la Provincia creemos que el Gobierno debe ofrecer respuestas, no darle la espalda a quienes sufren”.
A partir de una inversión de $1.186 millones, el nuevo espacio cuenta con cuatro consultorios, SUM, salas para actividades, cocina y parque. Allí un equipo profesional conformado por psicólogos, trabajadores sociales, acompañantes terapéuticos, talleristas, promotores de la salud y enfermeros brindarán atención y promoción de la salud mental, con una orientación de integración social a través de talleres de oficios y culturales. Además, se hizo entrega de una ambulancia de alta complejidad para dar respuesta a pacientes en estado crítico.
Por su parte, Magario subrayó: “Estamos convencidos de que la salud mental es un derecho que tienen las y los bonaerenses y por eso trabajamos para garantizar que todos puedan acceder a una terapia, contar con el acompañamiento de profesionales y encontrarse en un espacio de integración y de recuperación”.
Entrega de escrituras y recorridas por centros de adultos e infantiles
En el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, Kicillof entregó 497 escrituras gratuitas a familias del distrito. De esta manera, Berisso recibió un total de 1.199 títulos de propiedad desde el comienzo de la gestión.
Durante la jornada, el Gobernador y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, visitaron el nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI) “Néstor Kirchner”, obra que fue finalizada tras haber sido paralizada por el Gobierno nacional. Asimismo, se suscribieron convenios para otorgar becas para mejorar la atención alimentaria e impulsar el proceso de aprendizaje de niños y niñas de 45 días a los 14 años.
Al respecto, Cagliardi subrayó: “Este nuevo CDI permitirá que muchos vecinos cuenten con el lugar adecuado para que cuiden y acompañen las trayectorias de sus hijos”. “Esta obra estaba parada por el Gobierno nacional, pero gracias a la decisión del Gobernador ahora es una realidad: de eso se trata cuando hablamos de un Estado presente”, agregó.
Además, el Gobernador recorrió el Centro Recreativo Municipal “Hogar y Amor”, un espacio que promueve el bienestar integral de adultos mayores. En este marco, se suscribió un convenio con el municipio para su adhesión al programa “Mayores Bonaerenses Activos”, que otorga becas para promover la inclusión y la participación activa de las personas mayores de 60 años en su comunidad.
Por último, Kicillof remarcó: “El freno a la ausencia y la motosierra de Javier Milei se puede poner gobernando, marchando, pero sobre todo con una herramienta que es la más efectiva que tenemos: este 7 de septiembre la boleta de Fuerza Patria es la expresión de oposición al ajuste, pero también de defensa a lo que construimos en la Provincia”.
Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; las subsecretarias de Políticas Sociales, Bernarda Meglia; y de Planificación Estratégica en Salud, Leticia Ceriani; los subsecretarios de Políticas de Cuidados en Salud, Jonatan Konfino; y de Deportes, Cristian Cardozo; la titular de la Dirección de Unidades de Desarrollo Infantil (UDI), Ayelén Lemos; el diputado nacional Daniel Gollan; la directora del CDI “Néstor Kirchner”, Lorena Greco; y el secretario administrativo del Senado provincial, Roberto Feletti.
Educación homenajeó a Sandra Calamano y Rubén Rodríguez a seis años de la tragedia de Moreno
La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires rindió homenaje a Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, trabajadores de la educación fallecidos en agosto de 2018 tras la explosión en la Escuela Primaria N°49 de Moreno.
En el hall central de la sede educativa en La Plata, se descubrieron mariposas de cerámica y una placa con la leyenda “Sandra y Rubén presentes”, en reconocimiento a su compromiso y dedicación. El acto estuvo encabezado por el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, junto a representantes del Frente Gremial Docente Bonaerense, autoridades de la escuela, docentes y auxiliares.
En un clima de profundo respeto, se reafirmó el compromiso del Estado provincial con la memoria, la verdad y la justicia, así como con el fortalecimiento de la infraestructura escolar y la seguridad en todos los establecimientos educativos bonaerenses.
“Sandra y Rubén integran la nómina de los grandes nombres de los compañeros educadores. Están en nuestro corazón junto a los educadores desaparecidos, Isauro Arancibia y Carlos Fuentealba, integrando una lista amorosa y profunda: la de los docentes que admiramos, queremos, respetamos, seguimos y tomamos como ejemplo”, expresó Sileoni visiblemente emocionado.
Sandra, vicedirectora a cargo de la escuela, y Rubén, auxiliar e instructor de carpintería del Centro de Formación Laboral 403, fallecieron mientras preparaban el desayuno para sus estudiantes, tras un escape de gas denunciado reiteradas veces y nunca reparado.
Desde 2022, el 2 de agosto forma parte del calendario escolar como Día de la Escuela Pública Digna y Segura, en memoria de la tragedia y como recordatorio de la necesidad de garantizar condiciones seguras en las instituciones educativas.