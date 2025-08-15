Provincia inauguró el primer hospital en salud mental en más de un siglo

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves junto a la vicegobernadora Verónica Magario y al intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, el acto de inauguración de un Centro Comunitario de Salud Mental y Consumos Problemáticos, especializado en la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

En ese marco, Kicillof sostuvo: “Por primera vez en más de un siglo la Provincia está inaugurando nueva infraestructura para la salud mental: son espacios abiertos a la comunidad, con consultorios, SUM y salas para diferentes actividades”.

“Con este centro damos inicio a una línea de trabajo: pronto inauguraremos el segundo y tenemos otros 12 en ejecución”, agregó.

“La salud mental no es algo individual, para nosotros es un problema al que debemos dar respuesta como Estado”, sostuvo el Gobernador y agregó: “Estamos aplicando la Ley de Salud Mental y en todos los hospitales provinciales más de un millón de bonaerenses ya recibieron atención especializada: en la Provincia creemos que el Gobierno debe ofrecer respuestas, no darle la espalda a quienes sufren”.

A partir de una inversión de $1.186 millones, el nuevo espacio cuenta con cuatro consultorios, SUM, salas para actividades, cocina y parque. Allí un equipo profesional conformado por psicólogos, trabajadores sociales, acompañantes terapéuticos, talleristas, promotores de la salud y enfermeros brindarán atención y promoción de la salud mental, con una orientación de integración social a través de talleres de oficios y culturales. Además, se hizo entrega de una ambulancia de alta complejidad para dar respuesta a pacientes en estado crítico.

Por su parte, Magario subrayó: “Estamos convencidos de que la salud mental es un derecho que tienen las y los bonaerenses y por eso trabajamos para garantizar que todos puedan acceder a una terapia, contar con el acompañamiento de profesionales y encontrarse en un espacio de integración y de recuperación”.

Entrega de escrituras y recorridas por centros de adultos e infantiles

En el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, Kicillof entregó 497 escrituras gratuitas a familias del distrito. De esta manera, Berisso recibió un total de 1.199 títulos de propiedad desde el comienzo de la gestión.

Durante la jornada, el Gobernador y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, visitaron el nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI) “Néstor Kirchner”, obra que fue finalizada tras haber sido paralizada por el Gobierno nacional. Asimismo, se suscribieron convenios para otorgar becas para mejorar la atención alimentaria e impulsar el proceso de aprendizaje de niños y niñas de 45 días a los 14 años.

Al respecto, Cagliardi subrayó: “Este nuevo CDI permitirá que muchos vecinos cuenten con el lugar adecuado para que cuiden y acompañen las trayectorias de sus hijos”. “Esta obra estaba parada por el Gobierno nacional, pero gracias a la decisión del Gobernador ahora es una realidad: de eso se trata cuando hablamos de un Estado presente”, agregó.

Además, el Gobernador recorrió el Centro Recreativo Municipal “Hogar y Amor”, un espacio que promueve el bienestar integral de adultos mayores. En este marco, se suscribió un convenio con el municipio para su adhesión al programa “Mayores Bonaerenses Activos”, que otorga becas para promover la inclusión y la participación activa de las personas mayores de 60 años en su comunidad.

Por último, Kicillof remarcó: “El freno a la ausencia y la motosierra de Javier Milei se puede poner gobernando, marchando, pero sobre todo con una herramienta que es la más efectiva que tenemos: este 7 de septiembre la boleta de Fuerza Patria es la expresión de oposición al ajuste, pero también de defensa a lo que construimos en la Provincia”.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; las subsecretarias de Políticas Sociales, Bernarda Meglia; y de Planificación Estratégica en Salud, Leticia Ceriani; los subsecretarios de Políticas de Cuidados en Salud, Jonatan Konfino; y de Deportes, Cristian Cardozo; la titular de la Dirección de Unidades de Desarrollo Infantil (UDI), Ayelén Lemos; el diputado nacional Daniel Gollan; la directora del CDI “Néstor Kirchner”, Lorena Greco; y el secretario administrativo del Senado provincial, Roberto Feletti.