Jubilados y pensionados de ANSES: cronograma de pago de aguinaldo con aumento, según número de DNI

Comenzó junio de 2022, momento en que los trabajadores recibirán el pago extra correspondiente al medio Aguinaldo. Sobre esto, a los jubilados que dependen de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) les surgió el interrogante sobre si pueden acceder a él.

La ANSES confirmó que tanto los jubilados como los pensionados sí cobrarán el Aguinaldo. El cobro será con el aumento del 15 por ciento estimado por Ley de Movilidad Jubilatoria. Será la segunda suba trimestral de 2022 para las jubilaciones, pensiones y asignaciones.

De esta manera, los jubilados cobrarán el medio aguinaldo, que equivale el 50% del ingreso mensual, recibiendo $18.762,48 en concepto del primer Sueldo Anual Complementario (SAC) de 2022.

Cuándo cobran aguinaldo en junio 2022

Los jubilados y pensionados ANSES con haberes que no superen los $42.178

DNI terminados en 0: 8 de junio de 2022

DNI terminados en 1: 9 de junio de 2022

DNI terminados en 2: 10 de junio de 2022

DNI terminados en 3: 13 de junio de 2022

DNI terminados en 4: 14 de junio de 2022

DNI terminados en 5: 15 de junio de 2022

DNI terminados en 6: 16 de junio de 2022

DNI terminados en 7: 16 de junio de 2022

DNI terminados en 8: 21 de junio de 2022

DNI terminados en 9: 22 de junio de 2022

Los jubilados y pensionados ANSES con haberes que superen los $42.178

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio de 2022

DNI terminados en 2 y 3: 25 de junio de 2022

DNI terminados en 4 y 5: 27 de junio de 2022

DNI terminados en 6 y 7: 28 de junio de 2022

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio de 2022

Beneficiarios cobran Aguinaldo en junio 2022

A diferencia de lo que acontecerá con los jubilados, sobre el resto de las asignaciones la ANSES no se expidió, pero considerando el caso del año pasado, es probable que no. A los beneficiarios Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo (AUE) no les corresponde el cobro del aguinaldo, ya que este se paga a trabajadores en relación de dependencia o a quienes hayan realizado aportes en el pasado bajo ese concepto, tal como los jubilados.