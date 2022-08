Florencia Saintout: “Lo que ha pasado en estos días, ellos no lo vieron venir”

La presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout, consideró este viernes que la vicepresidenta Cristina Kirchner está denunciando que “la justicia y la derecha” son “una mafia” y señaló que las múltiples convocatorias desplegadas en su defensa “en algún momento van a confluir en una enorme e infinita movilización”.

“Están pasando los límites de los acuerdos, luego de la dictadura no por arte de magia empezamos a plantear una plataforma que parecía ser inviolable para la vida común, bueno ellos se están pasando”, expresó Saintout en declaraciones radiales en AM 750, en el programa “La García”.

“El odio no les permite pensar y entender qué significa Cristina para el pueblo argentino porque lo que ha pasado en estos días ellos no lo vieron venir, pensaron que Cristina se iba a quedar callada”, continuó.

“Cuando Cristina habla es absolutamente conmovedora porque lo primero que hace, quien ha sido tan perseguida y hostigada, es decir no es por mí, es el pueblo y es por los 12 años” sostuvo. “Yo creo que el pueblo se va a movilizar de múltiples maneras no solamente para defenderla, Cristina está denunciando no a un fiscal, está diciendo que acá la derecha y esta justicia no es la derecha es una mafia”, continuó.

Respecto a las movilizaciones se están organizando desde diferentes espacios, Saintout señaló: “Va a haber infinidad de movilizaciones de todas estas expresiones, se van a impulsar, por supuesto por las dirigencias pero que se van a dar con o sin las dirigencias de diferentes maneras y en algún momento van a confluir en una enorme e infinita movilización”.

Por último, la presidenta del Instituto Cultural remarcó: “El punto fundamental es lo que Cristina sigue significando, que es la esperanza porque habla siempre con la verdad, con la verdad del pueblo, con la que corre por abajo, así que hay que ver esto que cuando el pueblo quiere Cristina puede”.