Walter Carusso respaldó a Facundo Manes: “No hay que generar situaciones que profundicen la grieta”

El presidente del Bloque de diputados provinciales Espacio Abierto Juntos, Walter Carusso, respaldó la postura del diputado nacional Facundo Manes quien no firmó el pedido de juicio político al presidente Alberto Fernández que realizó la bancada de Juntos por el Cambio ante las presuntas amenazas al fiscal Diego Luciani.

“Las declaraciones del Presidente son muy desafortunadas pero no se debe pedir un juicio político. Esta medida debe ser utilizada en situaciones extremas y no a partir de declaraciones en un programa de televisión. No hay que banalizar una herramienta clave en el sistema político y democrático de la Argentina”, indicó Carusso.

“No hay que generar situaciones que profundicen la grieta para ganar un punto en las encuestas. No corran el eje de la verdadera discusión, la Justicia debe esclarecer el hecho de corrupción más grande de la historia de nuestro país”, finalizó Carusso.

