Falleció la ex vice gobernadora Bonaerense, Graciela Giannettasio

A los 71 años de edad murió la dirigente peronista del sur del conurbano bonaerense y ex gobernadora de la provincia, Graciela Giannettasio luego de luchar contra una enfermedad terminal.

La dirigente peronista se desempeñó como vicegobernadora durante el mandato de Felipe Solá. Además, fue ministra de Educación en la presidencia de Eduardo Duhalde.

“El bloque de senadoras y senadores bonaerense del Frente de Todos expresa su dolor por la partida de la Dra. Graciela Giannettasio”, reza el comunicado del bloque oficialista del senado bonaerense.

Además expresa “Desde el bloque de senadoras y senadores del Frente de Todos expresamos nuestro profundo dolor por la partida de la Dra. Graciela Giannettasio, ex vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires”.

“Gran compañera y conductora del peronismo, mujer de fuertes convicciones que en momentos de necesidad institucional presidió la Cámara de Senadores bonaerense. Quienes tuvimos el honor de transitar la actividad política con ella sabemos de su compromiso con las y los bonaerenses, hoy nos despedimos y la recordaremos con mucho cariño”, continúa el texto de la carta recordando a la histórica dirigente peronista.

“En este momento de tristeza y consternación hacemos llegar nuestras condolencias a su esposo, a sus hijas y a sus queridas y queridos compañeros varelenses”, finaliza el texto firmado por el bloque del Frente de Todos en el senado provincial.

Hoy se fue Graciela Giannettasio. Fue una mujer con una clara misión de servicio en su vida política. Inteligente, sensible y leal. Me ayudó como vicegobernadora en las buenas y en las malas. Adiós, querida Graciela. Te debo mucho. pic.twitter.com/FEUVbRrlY2

El mejor recuerdo para Graciela Giannettasio. Su fallecimiento me provoca tristeza. Ex Vicegobernadora, ex Ministra de Educación y legisladora. La foto fue tomada en una reunión en La Casa de Municipios en los 90. Estamos junto a @Gasparini_RP y Rodolfo Caprioli.

QEPD Graciela. pic.twitter.com/Ekb3xZEJUm

— Fabio Gustavo Britos (@BritosFabio) April 6, 2022