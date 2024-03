El BNA anunció en Expoagro préstamos por $ 500 mil millones y US$ 100 millones para maquinaria agroindustrial

El presidente del BNA, Daniel Tillard, junto con el ministro del Interior de la Nación,

Guillermo Francos, inauguró el stand institucional en Expoagro 2024, donde anunció una

propuesta crediticia y comercial competitiva, con financiamiento para adquisición de

maquinaria agroindustrial nueva, de fabricación nacional, con TNA desde el 68%, a través

del Marketplace “BNA Conecta”.



La nueva línea está destinada a MiPyMEs, y contempla un plazo de 48 meses, hasta

$ 300 millones por usuario, y un primer tramo de $ 250.000 millones. A esta oferta se

suman otros $ 250.000 millones, con similares condiciones, para la adquisición de

maquinaria agroindustrial, con una tasa desde el 80%.



“Tenemos una capacidad prestable extensa y el mejor lugar para prestar esas divisas es

justamente a los sectores más productivos y exportadores”, expresó Tillard, durante el

acto de apertura, y agregó: “Trajimos ofertas con una gran confianza en el futuro,

acompañando las políticas del gobierno de Javier Milei, con condiciones realmente

extraordinarias y con una actitud de optimismo sobre el futuro que va a venir”.



Por su parte, Francos aseguró que “esta etapa de cambio que vive la Argentina tiene que

darle otra vez el lugar a la banca pública que debió tener. No es bueno que la banca

pública se dedique a financiar al Estado, sino que ponga su foco en el sector productivo

privado. Y ese es el camino que está generando el Banco. La Argentina está abriendo su

economía, se está abriendo al mundo, va a generar inversión”.



Además, se lanzó la línea para inversión y capital de trabajo por US$ 100 millones, con

tasas desde el 1,5% para MiPyMEs y 2% para grandes empresas, con un plazo de hasta

12 meses para capital de trabajo y por un monto de hasta US$ 500.000. En tanto que,

para inversión, el plazo es de hasta 48 meses y el monto alcanza a US$ 1.000.000.



Otro de los beneficios comerciales es la línea para prefinanciación de exportaciones,

destinada a financiar el proceso productivo, con plazo de hasta 180 días; y financiación de

exportaciones de bienes de origen nacional, hasta 180 días, y hasta el 100% del valor de

la factura. En ambas opciones, el monto es de US$ 2.000.000 para MiPyMEs y hasta

US$ 4.000.000 para grandes empresas, con TNA del 1%.



“El BNA redobla el compromiso asumido con las empresas exportadoras e invierte un total

de US$ 200.000.000 para ambas líneas de crédito”, expresó Tillard, al tiempo que sostuvo

que “tenemos expectativas de que esta línea sea muy adecuada para el riego y otro tipo

de inversiones que se han venido retrasando por los riesgos en la toma de decisiones de

los productores”.

En la inauguración del stand, Tillard estuvo acompañado por el vicepresidente del BNA,

Darío Wasserman; el vicepresidente segundo, Carlos Balter, y los directores, Solana

Pelayo, Manuel Calderón, Miguel White, Alejandro Henke y Gonzalo Pascual. Además,

participaron el secretario de Interior, Lisandro Catalán; el secretario de Provincias y

Municipios, Javier Milano; el secretario de Comercio, Juan Pazo; el presidente del INTI,

Daniel Afione, y el titular de ARSAT, Mariano Greco.





Por el BNA, asistieron el gerente general, Carlos Rovetto; el subgerente general Principal

de Negocios, Gastón Álvarez; los subgerentes generales de Administración, Jorge Nappe;

de Finanzas, Héctor Randazzo; de Planeamiento, Rubén Álvarez; de Operaciones, Daniel

Fragatti; de Relaciones Laborales, Marita Closas, y el gerente Departamental de Banca

Empresas, Javier Comba.

Nueva línea “Maquinaria usada “



Asimismo, se presentó otra novedosa propuesta para la adquisición de maquinaria usada,

hasta 5 años de plazo para bienes usados reacondicionados a nuevo con garantía escrita

del fabricante y hasta 4 años para bienes usados nacionales o importados, sin monto

máximo a financiar. En este caso, se ofrecerá una bonificación de 5 puntos para aquellas

operaciones realizada a través de “BNA Conecta”, lo que resulta una TNA fija desde el

80% por un año y luego BADLAR menos 2 puntos porcentuales, para el resto del período.



plazos de 18 a 60 meses, con tasas altamente competitivas desde 1,5% nominal anual

para MiPyMEs y 2% para grandes empresas.



ecosistema agropecuario con más funcionalidades de la app AgroNación, aplicación con

la que el cliente podrá visualizar límites disponibles, vencimientos y tasas; generar un

token de validación para la web y la app, consultar los comercios adheridos y revisar los

resúmenes anteriores.



el objetivo de acompañar a los usuarios en sus proyectos y potenciar el negocio de las

empresas. Este producto incluye innumerables beneficios, como lo son Mastercard Global

Service, Mastercard Airport, Concierge, Protección de Equipaje, entre otros.



con “BNA, tu aliado para exportar”; “Transformación Digital” para brindar soluciones

comerciales a empresas; y sus firmas vinculadas, como Nación Bursátil, Nación Seguros

y FCI Pellegrini, ofrecen asesoramiento personalizado. Por otra parte, hay actividades

especiales previstas en el marco de la celebración por el “Día Internacional de la Mujer”.



clientes sobre sus productos y un espacio de juegos en alianza con MasterCard.

De esta manera, el BNA ratifica la fuerte presencia y su firme decisión de acompañar al

campo ofreciendo financiamiento y reforzando su política de asistencia crediticia,

potenciando el desarrollo de este sector estratégico de la economía, permitiendo la

compra de insumos, la renovación de maquinaria y otros bienes de capital, con las tasas y

los plazos más competitivos del mercado.