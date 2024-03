“Es ver quién se funde primero”: experimentado industrial advierte que viene un “período de alta concentración”

José Luis Zito es el dueño de Aerolom, una Pyme pionera en la fabricación de aerosoles que fabrica desde Lomas de Zamora distintos productos para el hogar, cosmética e industrial. Con más de 50 años de trayectoria atravesó muchas crisis y conoce lo que se viene. “Ahora viene un período de alta concentración y una competencia salvaje de sálvase quien pueda”, advirtió a Todo Provincial RADIO.

Zito es el empresario detrás de «Rey Momo», la reconocida marca de nieve artificial que fue inventada en Argentina en 1971, pero también produce repelentes, productos para cosmética, lubricantes y sanitizantes, entre otros productos que coinciden en su presentación en aerosol.

En diálogo con Todo Provincial RADIO, el pyme industral aseguró: «La llegada del nuevo gobierno con un giro de 180 grados nos hace salir de la zona de confort, hay que estar muy despiertos para ver qué está pasando con el mercado y los clientes».

«Aumentan los impuestos y también las tarifas. Todo esto afectará a las Pymes y a los consumidores», señaló Zito y advirtió: «Argentina por el momento no es competitiva«.

«Tenemos que importar insumos para importar y para exportar no estamos competitivos porque pagamos el impuesto País que el gobierno anterior puso y este gobierno aumentó», señaló el dueño de Aerolom que exporta algunas de sus productos a países limítrofes.

Sobre la estrategia para enfrentar la situación actual, consideró: «El país está sufriendo un shock, todavía no hay una política económica pero no queda otra que apoyar. Solo me concentró en producir más, sacar algún producto nuevo y trabajar más para buscar alternativas, pensando en mantener las fuentes de trabajo».

En ese marco, señaló: «Si no hay consumo no podremos pagar, por eso debemos ajustarnos para poder vender y mantenernos. Hay que bajar costos porque el precio manda».

«Ahora viene un período de alta concentración y una competencia salvaje de sálvase quien pueda. Llega un momento que se trata de ver quién se funde primero», advirtió José Luis Zito.

Sobre el consumo de la espuma de nieve durante los carnavales, el dueño de Rey Momo detalló: «Este año fue atípico porque en el AMBA prácticamente no hubo carnavales ya que muchos municipios los suspendieron. En algunos lugares del interior se mantuvo la venta y estuvo fuerte como siempre el Norte y el Litoral, donde hubo un consumo promedio».

Zito remarca que la clave ahora pasa por ofrecer buenos precios para ser competitivos. «Nuestra espuma salía de fábrica a 780 pesos con impuestos incluídos y lo he visto en kioscos a 3500 pesos. En el interior en cambio los vendía entre 1500 y 2000 pesos, y ahí salía».