“Estoy dando una dura pelea para transformar la fuerza”, aseguró Axel Kicillof que ratificó a Sergio Berni

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, habló por primera vez luego de la represión policial fuera de la cancha de Gimnasia de La Plata durante el partido contra Boca. El mandatario calificó el accionar de la fuerza como “espantoso” y aseguró que “tomará las medidas que deba tomar”. Además, respaldó al ministro de Segurdad Sergio Berni.

“Nuestro gobierno no promueve ni tolera la violencia institucional y tomaré las decisiones que deba tomar”, aseguró Kicillof durante una entrevista en C5N y remarcó: “En forma inmediata decidí apartar y expulsar de la fuerza al jefe del operativo”.

En esa línea, el gobernador aseveró: “Estoy dando una dura pelea para transformar la fuerza. Por primera vez igualamos los salarios de la policía bonaerense con las fuerzas federales. Mejoramos los aspectos tecnológicos, la organización en cada distrito. Es un tema profundo y complejo que mejoramos desde el inicio de la gestión”.

“Deberán determinar si hubo sobreventa. Las responsabilidades hay que investigarlas. Hay 300 partidos por mes en nuestro territorio y no pasa esto”, añadió.

En ese sentido, el mandatario provincial indicó que las fuerzas de seguridad están “para prevenir y no para agredir”.

Kicillof ratificó a Sergio Berni

En su primera entrevista luego de la represión en cancha de Gimnasia, Kicillof respaldó al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, cuestionado desde distintas organizaciones y espacios de la opiosición.

“No está acusado de ningún hecho, se presentó en forma inmediata en el lugar y criticó el accionar policial, respaldó mi decisión de apartar al jefe del operativo y nos pusimos a disposición de la familia de la persona fallecida (César Regueiro), que estuvo acompañada desde el primer momento”, aseguró el mandatario que reforzó que luego de los resultados de la investigación “tomará las medidas que deba tomar”.

“Berni no está acusado en ningún hecho de corrupción ni recaudación, eso es clarísimo. Trabaja con muchísima dedicación, duerme en la central de policía. Antes de que ocurriera esto estuvo directamente con una banda de narcotraficantes peruanos y secuestraron 600 kilos de cocaína. El compromiso lo tiene”, expresó el mandatario y agregó: “Con respecto a este hecho, una vez que estén los resultados tomaré las decisiones que deba tomar”.

Respecto a la posibilidad de una interna dentro de la policía bonaerense, señaló que “de acuerdo a lo que se investigue se actuará en consecuencia”. Esta versión comenzó a circular con fuerza dado que días antes del partido entre Gimnasia y Boca el Ministerio de Seguridad había removido la cúpula policial en La Plata.

“Esto no ocurre todo el tiempo y por eso no le resto importancia. A cada hecho hay que darle una respuesta y este no será la excepción”, aseguró.

Kicillof también criticó “algunas declaraciones de integrantes del gobierno anterior porque las considero oportunistas”.

“Hasta que no estén los resultados no puedo tomar decisiones y vamos a actuar con la severidad que corresponda. También hay que determinar si todos actuaron por alguna orden o algunos efectivos lo hicieron por su propia cuenta”, señaló.

Sobre los que puede ocurrir en los próximos partidos manifestó que “se están tomando decisiones porque hay partidos en los próximos días y todos debemos actuar como corresponde”.