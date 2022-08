El PJ bonaerense, con Máximo a la cabeza, convocará a “una marcha masiva en respaldo de CFK”

Luego de 3 días de vigilia por un centenar de militantes en la puerta del departamento de Cristina Fernández de Kirchner y con todo el arco político oficialista respaldando la figura de la vice presidenta ante lo que consideran una persecución Judicial-mediática, el PJ bonaerense convocó a un encuentro este medio día en la sede de La Plata.

La reunión de urgencia solicitada por el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner será a las 12.30 horas en calle 54 entre 8 y 9 en La Plata, sede del justicialismo de la provincia de Buenos Aires.

Según informaron allegados al diputado nacional, Máximo Kirchner será un encuentro con todas las autoridades provinciales del peronismo y lo que se determinará es la convocatoria a una marcha masiva para “defender de Cristina”.

Lo había anticipado en diálogo con Todo Provincial radio, el ultra kirchnerista, Pablo Zurro, intendente de Pehuajó quien expresó “Si tocan a Cristina habrá una movilización de un millón de personas”.

El intendente de Pehuajó aseguró que es “un momento complejo”, y denunció: “El porteñito Larreta en lugar de cuidar a una persona que era agredida mandó a agredir a quienes la fueron a cuidar”. De todos modos, consideró que “no le va a alcanzar a Larreta con la policía porque si tocan a Cristina habrá una movilización de un millón de personas”.

Otro que se refirió de forma contundente ante la situación que vive la vicepresidenta, es Andrés “Cuervo” Larroque dirigente de La Cámpora y ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia: “Lo que está fluyendo parece ser el despertar de miles y miles de compañeros y compañeras de militantes y no tan militantes, que no tienen una militancia tan orgánica pero se sienten convocados, no a defender a Cristina, sino a defender al peronismo y a la democracia por esta situación que se está atravesando”.

El peronismo se convocará una vez en la sede de La Plata para demostrar su poder de movilización y reaccionar ante los ataques del poder judicial y mediático, como lo vienen denunciando sus dirigentes.