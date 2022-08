Pablo Zurro: “Si tocan a Cristina habrá una movilización de un millón de personas”

El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, habló con Todo Provincial RADIO respecto a la situación judicial de Cristina Kirchner. El dirigente “ultra K”, tal cómo él mismo se define, dino no creer que la justicia avance con la detención o proscripción de la vicepresidenta y manifestó duras palabras contra el fiscal Diego Luciani.

“Cristina estuvo brillante como siempre. Se destacó más ante el contraste con lo nefasto y el fiscal Luciani”, opinó Zurro sobre el descargo de Cristina Kirchner y apuntó: “López (José) además de ladrón era una porquería pero no siguieron averiguando su relación con Caputo, hermano de Macri”.

“Ahora la respuesta la debe dar la justicia, todos estamos esperando que actúen los jueces y que a Cristina no le pase nada“, aseguró el dirigente peronista.

El intendente de Pehuajó aseguró que es “un momento complejo”, y denunció: “El porteñito Larreta en lugar de cuidar a una persona que era agredida mandó a agredir a quienes la fueron a cuidar”. De todos modos, consideró que “no le va a alcanzar a Larreta con la policía porque si tocan a Cristina habrá una movilización de un millón de personas”.

Sobre Luciani, el intendente bonaerense expresó: “Es impresentable, da verguenza ajena, un pobre tipo. Siempre me pregunto si no tendrá una amiga que le diga que está haciendo papelones. Es un juicio cuasi paranoico que tiene hinchada pero creo que lo de hoy fue un quiebre”.

Zurro pidió por Cristina presidenta en 2023

“Cristina representa todo lo popular. La tenemos que cuidar, más de lo que nos ha dado no nos puede dar. Ellos saben que es la única que puede modificar el estado de las cosas“, opinó Pablo Zurro.

Y agregó: “Esto es un envión más, los que tienen miedo que le compren caramelos al poder real. Muchos de nosotros no tenemos ningún miedo. Tenemos como referente a Cristina a la que más cosas no le pueden hacer. Los traidores y los cagones que se vayan a vender caramelos”.

Sobre las próximas elecciones, el jefe comunal aseguró: “Creo que Cristina tiene que ser la candidata a presidenta en 2023. No soy vocero de ella pero creo Cristina es tan grande en la historia que no dependerá de ella decir que si. Es como cuando dicen que Néstor no pudo parar y dio la vida por nosotros. Es difícil de comprender para un ser humano racional que no está en ese lugar. Cristina está quedando como lo más grande en la historia argentina”.

“Ellos llegaron a ser gobierno porque Macri hizo todo tipo de artilugios pero luego ejercieron una pseudo democracia”, aseguró.

Consultado sobre las declaraciones del diputado nacional Francisco Sánchez que pidió publicamente la “pena de muerte” para Cristina Kirchner, el intendente Pablo Zurro aseguró: “Es un pavo más, se quiere hacer famoso. No voy a perder tiempo en un pavo al que no lo conocen ni los vecinos. Si fuera otra época desayunaría con Hitler”.

Y continuó: “Hablan para un sector de ultra derecha. Los argentinos no podemos perder tiempo en estos energúmenos, debemos ver como distribuimos la riqueza, aumentamos los salarios, controlamos los precios y hacemos un mejor acuerdo con el FMI, hay mil cosas para hacer”.

Pablo Zurro: “Este es el límite”

Con respecto a la posibilidad de que la justicie ordene la detención o la proscripción de Cristina Kirchner, el intendente de Pehuajó aseguró que “no ve ninguno de los dos escenarios”, pero advirtió que si eso sucede “puede surgir otro 17 de octubre o una Revolución Francesa”.

“Siempre han apretedo pero este es el límite y se vio con la cantidad de gente que fue a defender a Cristina a su casa”, consideró Zurro y agregó: “Mucha gente vio la realidad en una exposición muy corta. A la gente no le gusta que le peguen así a una mujer que nos condujo tantos años. La gente está cansada y los militantes ni hablar”.

“Los que fueron a la plaza para volver, aunque ahora estén algo desilucionados con el gobierno y enojados, les salió el real sentimiento por alguien que los representa y defienden. Pueden estar enojados por el precio de las cosas pero saben que Cristina no se toca”, concluyó.