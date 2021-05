El presidente de la Asociación de Industriales de la provincia de Buenos Aires (ADIBA), Silvio Zurzolo habló en exclusiva con Todo Provincial radio sobre la situación que atraviesa el sector en plena pandemia, cual es la relación con el gobierno de Axel Kicillof y volvió a criticar la doble indemnización llamándola “el triple cepo”.

“Veníamos de 24 meses en caída y nos agarró la pandemia. Habíamos salido de la primera ola, con algunos indicadores que habían comenzado a levantar”, dijo el presidente de la entidad que nuclea a industriales pymes bonaerenses.

En esa misma línea agregó “Estamos con 40, 50 y hasta un 70% de la capacidad instalada trabajando, el resto está óseosa y ahora viene la segunda ola, el gobierno entendió que en las empresas no están los contagios, que usando los protocolos covid fue muy fácil que entienda porque está acostumbrado a los protocolos”.

“Tenemos un porcentaje de la industria que ha levantado, hay otro que esta muy complicada y si esta segunda ola se empeora va a ser muy difícil que subsista y tenemos problemas concretos básicos a solucionar”, aseguró Zurzolo.

Sobre las problemáticas que surgieron a lo largo de la pandemia, comentó que “Tenemos un 15% de los trabajadores que no van a la planta porque son considerados de riesgo, y que lo entendemos, y sabemos que la prioridad es la salud, pero en las Pymes, ese trabajador no lo podemos reemplazar tan fácil, empresas más grandes es más fácil, en las pymes tenemos estos problemas”.

“Influye en la producción diaria y después el gobierno te pide con justa razón que no haya desabastecimiento, estamos haciendo un esfuerzo muy grande desde las Pymes”, aclaró el presidente de ADIBA

Además comentó que “El gobierno ayudo mucho con programas con créditos a tasa subsidiada pero ahora tenemos que empezar a pagarlos, hoy tenemos que pagar el alquiler o los impuestos que pateaste el año pasado y se te sube a lo del año, y encima gastó el stock de materia prima para pagar sueldos”.

“Hubo cierres de empresas, hubo otras que tuvieron que achicarse mucho, otras que la están pasando muy mal. Una cosa es que no me dejes bajar la cantidad de personal, otra cosa es que me ates a un trabajador y no lo pueda echar con una doble indemnización, que para una pymes es cerrar. Tenemos que generar algo virtuoso para que todos crezcamos”, solicitó Silvio Zurzolo.

“La doble indemnización la consideramos el triple cepo”

Sobre la doble indemnización aclaró que “Tenemos la doble indemnización que la consideramos el triple cepo. Porque el primer problema que tenes es que hay gente que no trabaja y que tenemos que tener el derecho de poder reemplazarlo. No hay manera de que le paguemos más. Exigime que mantenga el personal, pero déjame elegir el personal que quiero tener”.

Sobre el dialogo con el gobierno bonaerense, Zurzolo expresó “tenemos reuniones cada 15 días con el ministro de la producción, Augusto Costa, hay un excelente dialogo, muchas de las cosas que planteamos se están haciendo, pero hay veces que no nos alcanza; entendemos la problemática, pero no nos alcanza”.