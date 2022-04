Dichiara le contestó a Negri: “Como mínimo deberían callarse la boca”

El diputado provincial del Frente de Todos y ex intendente del municipio costero de Monte Hermoso, Alejandro Dichara defendió el proyecto que impulsa Cristina Fernández de Kirchner para repatriar fondos no declarados y criticó los dichos del diputado nacional, Mario Negri quien había expresado que “es un impuesto inaplicable y no ofrece garantías”.

En dialogo con Todo Provincial Radio, el diputado oficialista Dichara expresó “Es un momento que argentina necesita de todos y los que más tienen son los que más tienen que colaborar para que esto pueda ser posible. Todo lo que sea posible para poder zanjar la deuda que tomó el gobierno anterior a sola firma y sin consultar a nadie me parece que es bienvenido”.

“Debe ser un proyecto que no solamente lo tiene que apoyar el bloque oficialista sino también la oposición, porque es la forma que más rápidamente podemos zanjar la deuda”, remarcó el histórico dirigente del peronismo bonaerense.

Sobre cómo se tomó la deuda, el legislador advirtió “no nos tenemos que olvidar y que el árbol no nos tape el bosque, es de cómo se endeudó la argentina; fue tomado un crédito de 45 mil millones de dólares a sola firma y por un presidente (Mauricio Macri) sin consultar absolutamente a nadie”.

“Y ahora lo que estamos haciendo nosotros, discutir democráticamente como lo hicimos siempre, como hacemos para pagar la deuda que contrajeron ellos”, remarcó el ex jefe comunal costero.

Por su parte, el diputado nacional de Juntos por el cambio, Mario Negri había expresado que el proyecto que impulsa la vicepresidenta “es un impuesto inaplicable y no ofrece garantías” y además dijo que es “épica vacía para unir el resquebrajamiento del Frente de Todos”.

Alejandro Dichiara, fue contundente “Como mínimo lo que tendrían que hacer es callarse la boca”.

Y arremetió, “No queremos enrostrar que siempre tiene que venir el peronismo para salvar a la Argentina de la deuda que nos dejan cada vez que ellos son gobierno. Hay que decirlo y es así”.

“Y hoy nos quieren decir como tenemos que hacer para pagar la deuda que ellos mismos dejaron y cuando son gobierno otra vez nos vuelven a endeudar”, subrayó.

“Por lo menos que tenga la intención de colaborar y callarse la boca”, dijo Dichiara y cerró “La gente estas cosas las ve y por eso dejaron de ser gobierno, es por eso que votaron por el frente de todos”.