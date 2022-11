“El día que me tenga que ir seguiré acompañando al gobernador”, aseguró Sergio Berni

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, habló en profundidad sobre los rumores sobre su supuesta renuncia. En una entrevista periodística concedida a “Siempre es Hoy” (AM 530), el ministro informó que ya está planificando el Operativo Sol para el verano y que “sigue trabajando con mirada futuro”.

“Yo no me presenté a ningún concurso ni pedí ser ministro. Me pidieron que colaborara en la Provincia y lo hice desde la responsabilidad. No hay cargo más dificil del país que la del Ministerio de Serguridad de la provincia, la silla del ministro es la silla eléctrica“, graficó Berni.

El ministro de Seguridad aseguró que la provincia sufre un “problema estructural de muchos años que no se soluciona de la noche a la mañana” pero aseguró tener “la decisión de hacerlo”, y remarcó: “La gestión pública es una vocación de servicio al igual que mis dos profesiones como médico y militar”.

“Uno trabaja con la realidad de todos los días, me levantó a las 5 de la mañana y todos los días estoy resolviendo problemas prioritarios que angustian a muchos bonaerenses”, expresó Berni.

Sergio Berni habló de su posible renuncia

Sobre su posible renuncia del Ministerio de Seguridad, Sergio Berni aclaró: “El día que el gobernador considere que deba cambiar de ministro yo seguiré apoyando desde donde me toque”.

De todos modos, el ministro consideró que los rumores desatados con fuerza en los últimos días responden a “operaciones políticas a través de los medios de comunicación”, y reprochó: “No se discuten proyectos ni programas de seguridad sino solo discusiones políticas relacionadas con la votación del presupuesto y las candidaturas del año próximo”.

Consultado sobre su relación con los intendentes, Berni contestó: “No conozco ningún intendente que diga publicamente que nosotros no lo atendemos ni le resolvemos los problemas. Pero la política opera en las tinieblas y difamando”.

Y profundizó: “Se de las disputas entre los intendentes y otros actores de la provincia pero eso no tiene nada que ver con la gestión sino de una cuestión política”.

En ese marco, Berni aclaró que sigue al frente del Ministerio: “Estuvimos tranbajando en la planificación del Operativo Sol, seguimos trabajando con mirada a futuro. Están en discusión otros intereses con otros actores que son agentes de presión. Está más relacionado con las candidaturas del año que viene, están compitiendo desde el anonimato para ver quién y cómo se posiciona de cara a las elecciones próximas. Ya comenzaron las tensiones y operaciones de cara al cierre de lista para lo que falta 6 meses”.

“El día que me tenga que ir seguiré acompañando al gobernador”, aseguró Sergio Berni

“Yo no estoy atado a mi cargo, yo no soy Martín Guzmán ni Axel es Alberto Fernández. El día que me tenga que ir lo seguiré acompñando porque es un gobernador que está llevando a cabo transformaciones importantes para la provincia”, expresó en forma tajante el ministro.

“A esta altura ser ministro de Seguridad es más una carga que una satisfacción pero sigo por una cuestión de vocación de servicio”, apuntó.

Sobre sus posturas políticas críticas hacia el gobierno nacional, Berni expresó: “Muchos dirigentes bajan la cabeza para no perder ciertos privilegios, yo prefieron mantener una coherencia entre lo que pienso y lo que hago. Por eso me enfrente desde un inicio con el presidente. Uno de sus compromisos era llevar adelante una gran presencia de gendarmes en el Conurbano bonaerense y fue una lucha de un año. Hoy es uno de los principales reclamos”.

“Me encantaría que Cristina sea candidata”

En cuanto a su relación con la vicepresidente Cristina Kirchner, el ministro manifestó: “Yo estuve 35 años con Cristina, más allá de las diferencias políticas yo le tengo un cariño y un amor inmenso. Hace rato que no converso. El alejamiento tiene que ver con cómo se encarrila un proyecto de nación que debe recuperar valores, produtividad y la distribución. Es el proyecto que soñábamos en los ’90 con Néstor y Cristina”.

Sobre su eventual candidatura a presidente, Berni opinó: “No tengo dudas que Cristina es la dirigente con mayor capacidad, ojalá sea candidata, me encantaría”.

La mirada de Berni sobre lo que sucedió en cancha de Gimnasia

El ministro de seguridad bonaerense también se refirió a la represión policial desatada en cancha de Gimnasia y Esgrima de La Plata durante el partido contra Boca Juniors que derivó en la muerte del hincha “Lolo” Regueiro.

“Lo de la cancha de Gimnasia tuvo que ver con tres momentos distintos. La policía fue contratada por el club que se comprometió a vender tantas entradas pero quedó mucha gente afuera con entradas. Es un estadio con ciertas particularidades ya que no está en un lugar urbano con calles que hagan de defensa de ingreso. Esto fue en el bosque y la gente quería entrar por todos lados”, relató Berni que describió que “en el piso había un regadero de entradas de protocolo que el club no notificó”.

Y continuó: “Empezaron los piedrazos y un agente disparó un gas lacrimógeno pero fue absorbido por el vacío que hace el estadio. Un tercer momento en el que había mucha gente afuera que quería entrar y mucha gente adentro que quería salir por lo que había que despejar”.