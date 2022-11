“Denu” Cirulli, la tiktoker de Saladillo con 3M de seguidores: “Fue algo totalmente natural, subía videos y se viralizaban”

Denise Cirulli, conocida en las redes como “Denu422”, tiene 17 años y más de 3 millones de seguidores en TikTok. “Fue algo totalmente natural, subía videos y se viralizaban”, contó la influencer de Saladillo a Todo Provincial.

Denu tiene vive en Saladillo y cursa sexto año en la escuela técnica local. En pandemia comenzó a hacer videos para TikTok porque “estaba aburrida” y para su sorpresa “se hicieron cada vez más virales”.

“Fue algo totalmente natural, subía videos y se viralizaban”, contó “Denu422” a Todo Provincial y agregó: “Por alguna razón a los nenes les gusta mi contenido. En general mis seguidores tienen mi edad o son más chicos”.

Denise es la única influencer de Saladillo. “Mis amigas me felicitan y en la calle muchos chicos me piden fotos“, aseguró la chica de 17 años y reveló: “Lo curioso es que primero me empezaron a seguir en México y después empecé a llegar más a Argentina”.

Uno de sus videos superó los 85 millones de vistas, lo que la ha posicionado como primera en comedia a nivel mundial.

Denu no sólo la rompe en TitkTok y en Instagram, además es cantante, modelo y actriz. En mayo de 2021 lanzó su primer single “Reggaetón”, que tiene más de 100 mil reproducciones en YouTube y hace unos meses su segundo corte “Por Tonto” que ya es un éxito también.

Sobre su futuro, la influencer comentó: “Me gustaría seguir por el lado de la música y seguir haciendo contenido para las redes”, y anticipó: “Estoy preparando varias canciones más y también colaboraciones con influencers de otros países”.

“Se puede trabajar de las redes sociales, la mayoría de los influencers lo hacen. Mi futuro también lo veo por ahí. La clave es hacer lo que te gusta y sos auténtico”, aseguró “Denu”.

Sobre el impacto que le genera tanta repercusión y el manejo de comentarios que ni siempre son positivos, expresó: “Trato de no darle bola a los malos comentarios y por suerte no tengo tantos. Trato de disfrutar todo lo que hago”.

Luego de haber hecho campañas de moda para marcas reconocidas y revistas especializadas, Denu está haciendo una publicidad para China y cuenta con seguidores de todas partes del mundo. También se ubicó en el Top 10 music Titktokers in Argentina y fue invitada a varios programas de TV, entre ellos Pampita Online y LAM.

Sobre su contenido, explicó “Es algo sano, canto desde chiquita pop y reggaetón. A mi no me gustan los escándalos, yo trato de llegar de otra manera. Lo vivo tranquila, siempre con buena onda de la gente. Creo que con las redes sociales es mucho más fácil llegar, antes no podías y ahora con un celular podés mostrar todo tu talento”.