El debate de la Fesimubo en la UNLP sobre Empleo Municipal cerró con un importante anuncio: habrá Consejo del Salario

El secretario General de los Municipales bonaerenses, Rubén “Cholo” García, celebró “la decisión política” del Ministro de Trabajo, Walter Correa, de convocar finalmente al Consejo del Salario Municipal, contemplado en la Ley que regula el empleo público municipal pero que nunca se instrumentó. De la jornada participaron unas 700 personas entre trabajadores de toda la provincia, docentes de la Facultad de Derecho y dirigentes gremiales.

Por: Natalia Alonso

Este miércoles entre las 8 y las 17 horas se llevó a cabo en la sede de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP la “Segunda Jornada de Estudio y Debate sobre el Empleo Público Municipal Ley 14656”. La misma se desarrolló en el tradicional Salón de los Espejos del ex Jockey Club y convocó a unas 700 personas entre las que se encontraban trabajadores municipales de distintos puntos de la provincia, docentes y autoridades de la casa de altos estudios y dirigentes gremiales.

Durante la apertura el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Miguel Berri, destacó la importancia de promover estos encuentros de análisis con participación de todos los sectores, por lo que al cierre de la jornada agradeció a los asistentes el compromiso y propuso a través del secretario de Relaciones Institucionales, Fernando Maitini, coordinar una tercera instancia de estudio y debate de la Ley 14656 de Negociación Colectiva. “Es muy importante esta sinergia que se genera entre la academia y la fuerza trabajadora, y qué mejor que este ámbito para debatir la Ley y los problemas de interpretación que puedan surgir”, dijo Maitini.

También estuvo presente el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa. El ex diputado nacional carga sobre sí la doble responsabilidad que implica ser el primer hombre proveniente del sindicalismo a cargo de la cartera laboral y escogió este ámbito para expresar su respuesta al reclamo de los trabajadores municipales y anunciar finalmente la creación del Consejo del Salario Municipal, contemplado en la Ley 14656 en plena vigencia desde 2015 pero que nunca llegó a implementarse.

Por su parte, el titular de la Fesimubo y de la Confederación de Trabajadores Municipales (CTM RA), Rubén Cholo García, celebró la decisión y al cierre de la jornada destacó el esfuerzo colectivo de los más de 15 mil trabajadores que el 30 de agosto protagonizaron una importante movilización a la Casa de la Provincia en reclamo de este instrumento que les permite sentar “de igual a igual” a representantes gremiales con los intendentes para definir acuerdos salariales marco.

“No es facultad de un solo hombre ni de un Consejo Directivo, lo que conseguimos es la voluntad de todos los trabajadores de pelear por nuestros derechos”, aseguró García. En tanto agradeció a los docentes y las autoridades de la Facultad de Derecho “la pasión y el compromiso con nuestros derechos como trabajadores”.

“Cuando decidimos por el 2019 pedir este lugar, no fue casualidad, pensamos que la problemática de los trabajadores municipales, que habíamos peleado esta Ley de Negociación Colectiva, teníamos que darle un salto de calidad y pensamos que el mejor lugar era la Facultad, que los profesores, los magistrados hagan docencia con los trabajadores. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer como entidad gremial, luchar por los derechos de los trabajadores”, aseguró. También apuntó contra los sindicatos afines a la mala política de todos los colores: “Pelear contra la ley 11757 que nos sacó de la estabilidad no fue fácil, costó porque en la mayoría de los casos al poder político municipal le conviene los sindicatos que son afines, aquellos que discuten cómo firman un papel higiénico cuando el intendente ofrece salarios por debajo de la línea de pobreza”. No obstante remarcó: “La capacitación y el mensaje político que recibimos hoy da cuenta que los trabajadores municipales no peleamos en vano”.

En tanto, además del análisis de la Ley de Negociación Colectiva que regula el empleo Municipal y el Consejo del Salario Municipal se debatió sobre Negociación Colectiva en el sector público con la participación de Roberto Baradel (SUTEBA), Hernán Doval, titular del (STM Avellaneda) y ex diputado autor de Ley 14656, Hugo Russo (AJB) y Federico recagno (APOC) y sobre “El modelo sindical argentino” a cargo de los diputados Vanesa Siley y Omar Plaíni, y de la Directora de Asociaciones Sindicales del Ministerio de trabajo, Mónica Rissotto.

Por otra parte se debatió sobre el “rol de la mujer en la actividad sindical y política”. El panel de expositoras estuvo conformado por Susana Chazarreta, Secretaria de Acción Social de Fesimubo y titular del sindicato de Lanús; María José Lacoste, Secretaria Adjunta del Sindicato de Municipales de J. León Suárez, concejal y Secretaria de la Mujer Fesimubo y CTM; y la diputada provincial Soledad Alonso. Debatieron sobre la Negociación colectiva como “método y herramienta cultural para garantizar la paridad de género”.

“Autonomía Municipal”, fue otro de los ejes. La mesa panel estuvo integrada por el juez y docente de la UNLP Vicente Atela; María Peláez, asesora legal de Fesimubo y Pablo Cabral, docente de la UNLP y sub director del Cuerpo de Abogados del Estados (ECAS).

Al finalizar se anunció que se hará un compendio con las ponencias y los resultados del debate que será publicado y difundido en forma gratuita.