Coronel Suárez descendió a Fase 2 de la pandemia luego de un significativo aumento de contagios de Covid que llevó al colapso del hospital local. Este lunes por la noche, un grupo de padres organizados realizó una “vigilia” en reclamo contra la suspensión de las clases presenciales por 14 días.

Todo Provincial RADIO entrevistó al intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, que explicó: “Tuvimos que solicitar el pase a Fase 2 porque se nos colapsó el hospital. Estamos en conversaciones con la clínica privada para ver si les podemos derivar todo lo que es maternidad y así disponer de más camas y personal”.

Y remarcó: “La unidad de cuidados intensivos está completa, la situación es muy delicada. Si alguien entra por una urgencia sólo podemos mantenerlo hasta conseguir una derivación. No hay más lugar de UTI para atender nuevos pacientes”.

Actualmente, el partido cuenta con 318 casos positivos y suma 57 personas fallecidas desde el inicio de la pandemia. Además, hay 59 casos en estudio y más de 1.500 aislados por contacto estrecho.

“Estamos al 110% porque equipamos dos camas intermedia para Covid. Se nos saturó todo. Acá el invierno es muy frío, ya cayeron muchas heladas y los vecinos entran al hospital por patologías habituales. Un resfrío común también puede terminar en una neumonía y no tenemos más lugar”, alertó Moccero.

“Pasamos a Fase 2 porque pasamos de 15 a más de 40 casos por día. Sin embargo, sigue habiendo gente muy irresponsable que en este momento está haciendo una vigilia frente a la Municipalidad por la suspensión de las clases presenciales”, reprochó el jefe comunal.

Este lunes por la noche, un grupo de “padres organizados” realizó una protesta en Plaza San Martín en reclamo de que continúen las clases presenciales.

“No entienden que el hospital está saturado. Dicen que en las escuelas no se contagian pero es todo una mentira, hay muchos chicos y docentes contagiados. Parece que no pueden tener a los chicos en sus casas y los quieren mandar a la escuela igual”, criticó el jefe comunal del Frente de Todos.

Y aclaró: “Esto no depende del municipio es una disposición provincial y nosotros no vamos a pedir que sigan las clases presenciales porque sabemos que hay contagios en las burbujas. Cuando empezaron las clases, comenzaron los contagios, por más que no lo quieran reconocer. Es algo que pasa en todo el mundo”.

La Dirección General de Cultura y Educación dispuso la continuidad de las clases presenciales en las escuelas rurales y localidades más chicas del partido que hasta ahora no tuvieron contagios. En principio, la medida se aplicará hasta el 30 de mayo.

Sobre las personas que se manifestaron, Moccero apuntó: “Esta vigilia la inició un instituto privado que no acepta nada y se oponen a todo, hasta por la reforma judicial. Por suerte el grueso de la población entiende la situación y se cuida. Es un pequeño grupo de intolerantes partidarios de Larreta que tienen un gran nivel de inconsciencia”.

“Se nos está muriendo gente joven en el hospital, como el caso de un hombre de 40 años sin enfermedades previas que se complicó y en 48 horas falleció de neumonía”, alertó.

Sobre la campaña de vacunación, el jefe comunal aseguró que “avanza bien” y detalló que “de 15 mil inscriptos ya se vacunaron 10 mil aunque la población es de 40 mil habitantes”.