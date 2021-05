Dichiara acusó al intendente de Bahía Blanca de “mentir con sus datos” para volver a Fase 3

El intendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, cuestionó al gobierno municipal de Bahía Blanca por su gestión de la pandemia y aseguró que pone en riesgo a toda la región.

En declaraciones a Radio Provincia, el intendente de la localidad balnearia aseguró: “Nosotros tenemos pocos casos activos, no nos podemos quejar. Hay un estado muy presente en el cumplimiento de los protocolos pero no nos podemos confiar, ni escupir para arriba. La región está muy complicada”.

Y agregó: “En Dorrego hubo más de 40 casos ayer, Bahía Blanca con más de 400 casos, 13 muertos y nosotros con una relación social y comercial muy importante. Si le va mal a Bahía Blanca le va mal a la región”.

Dichiara, sostuvo que “ha pasado algo inédito, parece que Bahía Blanca ha mentido en sus datos entregados a la Provincia de Buenos Aires para subir de fase, o sea volver a fase 3″.

La semana pasada, el gobierno bonaerense anunció el pase a Fase 2 de Bahía Blanca. Sin embargo, el municipio conducido por Héctor Gay presentó un informe con datos que le permitían continuar en Fase 3, algo que finalmente fue convalidado por la Provincia.

Sin embargo, desde los distintos hospitales y desde la Asociación Médica bahiense formularon importantes cuestionamientos al informe presentado por el municipio ante la Jefatura de Gabinete bonaerense.

La discusión está centrada en la cantidad de camas de terapia intensiva que posee la ciudad. Para el municipio son 108, mientras que desde el sector sanitario aseguran son en realidad 79, de las cuales apenas 46 están reservadas para casos de Covid.

“No cierran los números” dijo el director del hospital provincial Penna, Gabriel Peluffo. “Hay errores”, agregó el titular de la Asociación Médica, Carlos Deguer.

“No es nada personal, ni contra alguien en particular. Me parece que tenemos que tener más o menos las mismas actitudes, un poco de empatía por el otro y dejar la política de lado. A mí no me gustan las grietas”, expresó Dichiara.

Y consideró: “No hay que tener miedo en tomar medidas. Al que se enoja porque tiene que cerrar el comercio hay que hacerle entender que va a cerrar pero no se va a morir”.

“Se nos está muriendo gente que es conocida nuestra de todos los días. Hoy como prioridad cuidemos la salud de la gente y saquemos la política del medio”, concluyó.