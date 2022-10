“Concurso de Cebadores de Mate”: cuáles son las reglas sagradas de la competencia más peculiar de Tres Arroyos

El 9 y 10 de octubre (reprogramada) tendrá lugar la 8° “Fiesta del Mate y la Torta Frita” en Copetonas, partido de Tres Arroyos. Durante la fiesta se realizará un singular “Concurso de Cebadores de Mate” y Todo Provincial habló con una de sus organizadoras.

En diálogo con todoprovincial.com, Mabel Salmoni del “Museo de la Yerba Mate del balneario Reta” explicó: “Desde hace tres años organizamos el concurso de cebadores de mate en el marco de la fiesta”.

Y explicó: “Todos sabemos cebar mates, se respetan todos los modos. El objetivo no es tanto competir sino darle un lugar a este ritual tan nuestro. Apuntamos a disfrutar un buen momento en ronda”.

Aunque todos los concursantes tendrán premio, el concurso de cebadores cuenta con un reglamento y diplomas para los ganadores. “Nadie puede tocar, mover, soplar o cambiar de lugar la bombilla. Ese es un código matero. Antiguamente por eso te descalificaban, nosotros no lo hacemos porque queremos mantener la ronda”, explicó Mabel.

Y agregó: “Una vez que se armó la yerbadura no se puede ni agregar ni quitar yerba. Observamos cómo lo preparan, cómo entregan el mate, si la bombilla mira a la persona o no, entre otras consideraciones”.

Los elementos serán iguales para todos los concursantes. Todos tendrán el mismo tipo de mate, bombilla y yerba. Además, tendrán recibirán un termo de agua a 80 grados centígrados y un vasito de agua fría para quienes la necesiten para la primera cebada. Se realizan varias rondas de cebadores y de cada una se elige el mejor mate.



“Hay quienes empiezan con el agua calienta, otros con tibia. Hay quienes riegan toda la cebadura y otros que no. No quedan todos iguales los mates, hay todo un arte de cebar para lograr mantener el mate en condiciones durante toda la ronda”, expresó la organizadora.

La Fiesta del Mate y la Torta Fritas tendrá lugar en el marco del 110 aniversario de Copetonas y además se realizará el Congreso Provincial de Folklore. Calculan que se elaborarán más de 35 mil tortas fritas.

De esta fiesta también participarán más de 70 artesanos y emprendedores, habrá espectáculos de danzas y de humor y peñas folclóricas, con artistas como el Grupo Comanche, los Cantores del Alba, la Nueva Generación, Lucas Oviedo y La Nueva Luna.