Claudio Frangul: “Es muy probable que ganemos las PASO y que haya un presidente de la Unión Cívica Radical”

La Convención Nacional del radicalismo en La Plata sirvió para demostrar la unidad del espacio y la convicción de competir con candidatos propios, dentro de Juntos por el Cambio, en 2023. Todo Provincial dialogó con el diputado bonaerense, Claudio Frangul, quien destacó la “postura racional” del partido centenario en un contexto político de creciente inestabilidad.

-¿Cuál es el valor de la Convención Nacional y sus definiciones?

El partido históricamente hace estas convenciones con representantes que son elegidos por el voto directo de los afiliados en cada provincia. Estuvieron todas las provincias presentes. Se logró una lista de unidad encabezada por Gastón Manes. A pesar de las diferencias y discusiones que siempre existen se logró una lista de unidad y un documento consensuado que ratifica la pertenencia a Juntos por el Cambio pero que insta a ampliar su base de sustentación a sectores que comparan los valores republicanos. Además se plantea la necesidad de coordinar un programa de gobierno para que sea llevado adelante por quien gane en 2023.

-¿Qué significa que se haya hecho en La Plata?

Muestra la importancia del radicalismo bonaerense que se viene consolidando y recuperando su musculatura, no solo por sus concejales, intendentes y legisladores, sino también por el gran trabajo del Comité Provincia con distintas instancias de formación política y de equipos técnicos a través de la Fundación Poder y una gran tarea de modernización.

¿Cuál es el perfil de Gastón Manes?

Gastón es un militante del radicalismo desde muy chico. Es un dirigente muy comprometido y formado, con gran capacidad de diálogo en este momento tan necesario.

-¿Quedó totalmente confirmado que el radicalismo llevará un candidato a presidente en 2023?

No hay ninguna duda que habrá un candidato a presidente del radicalismo. Es muy probable que ganemos en las PASO y que haya un presidente de la UCR. Es muy importante la unidad que se logró y tanto Manes como Morales son candidatos que tienen los pergaminos necesarios para llevar adelante la tarea. Será muy interesante la PASO dentro de Juntos, generará una gran participación y permitirá llegar mucho más fuertes a las elecciones generales.

-¿Cuáles son los límites del radicalismo sobre la ampliación de Juntos?

En primer lugar es fundamental mantener la unidad de Juntos por el Cambio tal como está concebido y competir. Compartir los valores republicanos significa que quieran dialogar, respeten la Constitución, que no vendan espejitos de colores y soluciones fáciles, y que entiendan que hay que hacer un sacrificio muy grande. No estamos de acuerdo con alguien que plantea que hay que dejar que la gente se arme para defenderse de los delincuentes. Me gusta el planteo de Facundo Manes de construir desde un centro popular y no desde los extremos.

-¿Cómo se acordarán un programa de gobierno con las otras fuerzas?

Esos programas se discutirán orgánicamente desde los partidos.

-¿Cree que un sector del Pro podría romper para avanzar con un armado de derecha?

Creo que es muy difícil que se rompa el frente Juntos, el PRO tiene representación en diferentes lugares del país pero no creo que le convenga que la coalición se parta. Al contrario, a la mayoría le conviene la unidad como ya ha quedado demostrado.

-¿Percibe un corrimiento del debate público hacia los extremos?

Tenemos un problema muy grande que es la interna dentro del propio gobierno. Hubo un sector que votó en contra del acuerdo con el FMI y gracias a la oposición no se cayó en el default. Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque y el ministro de Seguridad bonaerense que dice “que hay que llevarse al borracho” en referencia al presidente.

Que haya diferencias a ese nivel entre quienes están gobernando provoca una situación de caos en la que es muy difícil manejarse. Desde el radicalismo buscamos llevar racionalidad, planteando que no hay soluciones mágicas y que de acá se sale con esfuerzo y diálogo. Es fundamental no entrar en este circo de declaraciones y agresiones constantes porque eso le hace mal a todo el sistema.

