Chocó un Ford Falcon de colección en Ruta 11 y se enojó con los comentarios en redes: “Disfrutan una desgracia”

Lucas Hormaechea es un conocido coleccionista y titular de LH Racing sufrió un accidente en Ruta 11, a la altura de Mar de Cobo, cuando regresaba de Mar del Tuyú al volante de un Ford Falcon Futura modelo 1972 recién adquirido. El conductor se despistó y terminó chocando contra un poste de luz, sufriendo varias heridas.

“Para todos los que han llamado y se están preocupando, estamos vivos… con golpes, fracturas y cortes. Recién lo compraba, un auto que quise hace años, estoy internado en Vidal”, expresó desde el hospital de Vidal donde quedó internado.

La publicación de su accidente se volvió viral en redes sociales y los comentarios críticos despertaron enojo en la víctima.

“La verdad que leer las redes disfrutando una desgracia de esta magnitud de comentarios tan pero tan absurdos, por no decir otras palabras, ustedes 10 mil dólares pagados para que hablen sin saber, no les voy a dar el gusto de que muera lo voy a resucitar después de estar de pie jamás de rodillas siempre de pie», aseguró Lucas Hormaechea.

Y reprochó: «Sin preguntar por el conductor o una familia q puede ser un deceso por semejante golpe es increíble las cosas he podido leer».

«Sigan hablando lo que quieran que yo los leo. Mírenlo devuelta así opinan nuevamente los señores opinologos. A ver si me ayudar a cómo dejarlo nuevamente o como empezar a cortar o estirarlo leo todo vamos», desafío.