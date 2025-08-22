Santa Teresita: una camioneta cargada con garrafas cayó a un zanjón en Ruta 11

La historia de Candela, la carpincha que se volvió símbolo de Pehuajó, sumó un nuevo capítulo tierno y emocionante. A casi un año de su llegada al parque municipal San Martín, la carpincha más famosa del distrito fue vista caminando con nuevos carpinchitos, lo que generó sorpresa, alegría y una oleada de comentarios entre vecinos y vecinas que rápidamente se encariñaron con ella.

Desde el municipio celebraron el crecimiento de esta familia silvestre. “Los invitamos a los chicos a conocerlo. Candela y sus hijos caminan por la isla del parque, podés ir, mirarlos, disfrutarlos. Están en la naturaleza, están en nuestro parque, un lugar de encuentros de los y las pehuajenses”, expresaron desde el gobierno local.

La carpincha Candela ya es una vecina más de Pehuajó y logró conquistar el corazón de todos en la ciudad. A tal punto que en algunas oportunidades había desaparecido y se organizaron campañas para encontrarla.

“¡Es muy vaga Candelita, por suerte apareció!”, escribió el intendente Zurro, en alusión a las veces en que el animal desapareció del predio y despertó preocupación. “Salió de gira Cande, jaja. Me alegra muchísimo que haya aparecido y felicitaciones por lo que están haciendo”, agregó.

La llegada de Candela a Pehuajó ocurrió en agosto del año pasado, cuando el intendente Pablo Zurro ironizó sobre el conflicto entre humanos y carpinchos en la exclusiva urbanización de Nordelta.

“Me enteré del grave problema que vive la gente de Nordelta con el carpinchaje”, dijo entonces con humor, y anunció que Candela tendría otro destino: “Yo rescaté a una carpincha para que no vaya a parar al asador. Está entre nosotros, no va a ir a Nordelta ni a la parrilla”.

En contraste con el refrán popular que inspiró a Martín Fierro —“Todo bicho que camina va a parar al asador”—, en Pehuajó se decidió proteger y dar un espacio natural a este ejemplar que ahora se multiplicó. La isla del parque se convirtió en su hogar y también en un atractivo para las infancias, que pueden visitarla y verla de cerca.

Hoy, con crías a su lado y un entorno que la respeta, Candela representa una forma distinta de relación con la fauna silvestre, una apuesta por la convivencia y el cuidado del ambiente. Como dice el intendente Zurro: “Candela está entre nosotros”.