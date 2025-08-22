Virales
Santa Teresita: una camioneta cargada con garrafas cayó a un zanjón en Ruta 11
En la mañana de este viernes, una camioneta de la empresa Extragas terminó dentro del zanjón lindero a la Ruta 11, a la altura de la calle 17 entre 48 y 49 de Santa Teresita.
Según se informó, el vehículo, que estaba completamente cargado de garrafas, se deslizó desde el playón de la empresa hasta caer al agua.
El hecho no dejó personas heridas, aunque se montó un importante operativo de emergencia para retirar la camioneta. Primero se descargaron las garrafas llenas para aliviar el peso y luego Bomberos Voluntarios de Santa Teresita, junto a Defensa Civil y con apoyo de una máquina de la Delegación Municipal, lograron extraer el rodado del zanjón.
Información General
Se negó a pagar el peaje por el mal estado de la Ruta 226 y le levantaron la barrera
Una conductora decidió no pagar el peaje en la Ruta Nacional 226 y su accionar se volvió viral en redes sociales. Se trata de Miriam Striebeck, una usuaria habitual del corredor Tandil–Mar del Plata, quien grabó el momento en que exigió el paso libre en el puesto de El Dorado debido al desastroso estado del camino.
El episodio ocurrió el pasado viernes, cuando Striebeck viajaba desde Olavarría hacia Miramar, ciudad donde reside. Tras abonar en el peaje de La Vasconia, comenzó a notar baches, falta de marcas viales y tramos desnivelados. “No puede ser que paguemos en una ruta concesionada sin recibir un servicio acorde”, explicó.
Al llegar a El Dorado, la mujer informó al trabajador de la cabina que no pagaría, argumentando que la empresa Concesiones Viales no cumplía con su obligación de mantenimiento. Según relató, en un primer momento le pidieron que bajara la barrera ella misma, pero se negó para evitar quedar registrada cometiendo una infracción. Finalmente, tras consultar a un supervisor, el personal autorizó su paso sin abonar.
En redes sociales, Striebeck sostuvo que como consumidora tiene derecho a no pagar si el servicio no se presta. Además, denunció que la Ruta 226 está bajo una concesión que vence en 2026 y que, por eso, no se realizan reparaciones. También reclamó control estatal y convocó a la ciudadanía a defender sus derechos: “En Argentina estamos acostumbrados a agachar la cabeza, pero debemos reclamar lo que nos corresponde”.
Virales
“Fue una locura”: una casa de pastas de La Plata es furor por sus sorrentinos “estrellas culonas”
En pleno furor por el streaming del CONICET, que transmitió en vivo los descubrimientos científicos en la profundidad del mar Argentino, un casa de fábrica de La Plata decidió sumarse a la ola de entusiasmo con una propuesta muy original: los sorrentinos “estrellas culonas”.
La idea nació en “Pastas Alfredo”, donde Matías, uno de sus dueños, confesó en diálogo con Radio Provincia que, tras ver la transmisión, pensaron en crear un producto alusivo. “Queríamos buscarle la vuelta para poder hacer el molde de la estrella y finalmente el sábado largamos la primera producción y el domingo a la mañana ya no teníamos más”, relató.
El relleno elegido fue de merluza, un pescado de aguas nacionales, como forma de rendir homenaje al CONICET y al mar argentino. Además, la masa lleva remolacha, que no modifica el sabor pero imita el color característico de las estrellas descubiertas.
La repercusión fue inmediata: “Fue una locura, no esperábamos que compraran tanto. Todo el mundo estaba muy metido con el tema”, señaló Matías.
De cara al futuro, adelantó que están pensando en innovar con otros rellenos, como queso, para que sea más atractivo para los más chicos.
En cuanto a las salsas recomendadas, el comerciante mencionó dos opciones: una a base de crema de leche y queso parmesano, y otra similar al filetto pero con abundante albahaca.
El precio de la caja de sorrentinos “estrellas culonas” es de $10.000, con promociones y descuentos a través de distintos bancos.
Virales
Nordelta los hecha, Zurro los cobija: se agranda la familia de carpinchos en el parque municipal
La historia de Candela, la carpincha que se volvió símbolo de Pehuajó, sumó un nuevo capítulo tierno y emocionante. A casi un año de su llegada al parque municipal San Martín, la carpincha más famosa del distrito fue vista caminando con nuevos carpinchitos, lo que generó sorpresa, alegría y una oleada de comentarios entre vecinos y vecinas que rápidamente se encariñaron con ella.
Desde el municipio celebraron el crecimiento de esta familia silvestre. “Los invitamos a los chicos a conocerlo. Candela y sus hijos caminan por la isla del parque, podés ir, mirarlos, disfrutarlos. Están en la naturaleza, están en nuestro parque, un lugar de encuentros de los y las pehuajenses”, expresaron desde el gobierno local.
La carpincha Candela ya es una vecina más de Pehuajó y logró conquistar el corazón de todos en la ciudad. A tal punto que en algunas oportunidades había desaparecido y se organizaron campañas para encontrarla.
“¡Es muy vaga Candelita, por suerte apareció!”, escribió el intendente Zurro, en alusión a las veces en que el animal desapareció del predio y despertó preocupación. “Salió de gira Cande, jaja. Me alegra muchísimo que haya aparecido y felicitaciones por lo que están haciendo”, agregó.
La llegada de Candela a Pehuajó ocurrió en agosto del año pasado, cuando el intendente Pablo Zurro ironizó sobre el conflicto entre humanos y carpinchos en la exclusiva urbanización de Nordelta.
“Me enteré del grave problema que vive la gente de Nordelta con el carpinchaje”, dijo entonces con humor, y anunció que Candela tendría otro destino: “Yo rescaté a una carpincha para que no vaya a parar al asador. Está entre nosotros, no va a ir a Nordelta ni a la parrilla”.
En contraste con el refrán popular que inspiró a Martín Fierro —“Todo bicho que camina va a parar al asador”—, en Pehuajó se decidió proteger y dar un espacio natural a este ejemplar que ahora se multiplicó. La isla del parque se convirtió en su hogar y también en un atractivo para las infancias, que pueden visitarla y verla de cerca.
Hoy, con crías a su lado y un entorno que la respeta, Candela representa una forma distinta de relación con la fauna silvestre, una apuesta por la convivencia y el cuidado del ambiente. Como dice el intendente Zurro: “Candela está entre nosotros”.