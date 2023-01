El camionero que filmó a su hijo de 7 años manejando dijo “no soy mal padre” y culpó a su suegra

Martín Venegas es el conductor profesional que hizo manejar su camión a su hijo de 7 años en la Autopista Ezeiza – Cañuelas y lo filmó. El video se hizo viral y las autoridades de la Agencia Nacional de Seguridad Vial le suspendieron la licencia de conducir. El chofer habló, trató de justificarse y culpó a su suegra y a su cuñada por la filtración del video.

En diálogo con Telefe, el camionero de La Matanza relató: “Lo vi al nene que se estaba durmiendo, le dije que me haga compañía y me dijo que estaba aburrido. Entonces se me ocurrió hacerlo manejar, pero no es que lo dejé solo”.

Y agregó: “Fueron sólo dos kilómetros que le soltaba el volante unos segundos. No fue mucho tiempo. Apenas habíamos pasado la rotonda de Cañuelas y cuando empezaron a circular los vehículos se lo saqué. Me vino la conciencia y le saque el volante. Es la primera vez que lo hago, no soy mal padre”.

Sobre la filtración del video, reveló: “Lo filmé y le dije ‘uh mirá estás manejando’ y que le iba a sacar una foto y lo filmé, pero nunca lo subí a las redes porque sabía lo que iba a pasar. Se lo pasé a mi suegra y mi cuñada se lo sacó del celular y ahora me extorsiona con eso. Buscan arruinarme la vida”. Igualmente, dijo: “Asumo mi responsabilidad, sé que está mal lo que hice”.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) informó que el hombre tiene licencia nacional de conducir radicada en La Matanza y su anunció su suspensión.