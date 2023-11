Brutal femicidio en Daireaux: asesinó a puñaladas a la madre de sus cuatro hijos y se entregó

El intendente de Benito Juárez reelecto para un quinto mandato, Julio César Marini, habló con Todo Provincial RADIO y expresó sus perspectivas sobre el balotaje. «Los argentinos no tenemos salida si gana Milei y creo que la gente se está dando cuenta», aseguró.

«El país de a poco va a salir adelante con lo difícil que es la situación», remarcó Marini y aconsejó: «Los padres se tienen que sentar con sus hijos y hablarles sobre las consecuencias que traería un gobierno de Milei».

De todos modos, el intendente de Benito Juárez dijo estar «convencido que Massa hará una buena elección y le sacará varios puntos de ventaja».

Sobre el acuerdo de Macri y Milei, el experimentado dirigente peronista opinó: «Yo no tenía ninguna duda que llegarían a un acuerdo por que son la misma cosa. Son vende patrias y los une el odio al peronismo».

Y agregó: «Con este tipo de dirigentes estamos en un gran problema en Argentina. Uno lo ve a Larreta, con los años que tiene como dirigente político, no puede salir a invitar en blanco o no votar. Están muy mal, no vale todo».

«Ahora el tema es ganarle a Massa pero no hablan de cuáles son las soluciones que le traerán a los argentinos», reprochó y recordó: «Cuando gobiernan ellos te endeudan y fugan los dólares, y cuando no están quieren que explote todo. Con esto creo que van a terminar siendo muy marginales porque la gente no es tonta».

Julio Marini también se refirió a la UCR y consideró que «los radicales se equivocaron aliándose con Macri que les utilizó su estructura política y ahora los desechó».

«Creo que lo mejor que pueden hacer es, si no van a apoyar a Massa, que por lo menos pidan a sus afiliados que vayan a votar«, expresó y reconoció: «Con los radicales pensamos en parte bastante parecido y los respeto»

Sobre su quinta victoria consecutiva en Benito Juárez, el intendente aseguró: «La gente me dio un voto de confianza hay que cuidarlo y seguir trabajando. Yo le dedico mi vida a la política y mi ciudad. Recuperamos los municipios más grandes de la sexta sección que son Bahía Blanca y Tres Arroyos».