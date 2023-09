Banco Provincia: Más de 335 mil clientes ya recibieron el reintegro de Compre sin IVA

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof inauguró un nuevo paso bajo nivel en Florencio Varela, donde aseguró que el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, «es de la casta» dado que en la década del ’90 «se afanó la guita de los laburantes con las privatizaciones».

«Ninguna familia puede votar a los que le quieren arancelar el jardín de infantes o la escuela. Díganle a los jubilados que quieren volver a las AFJP. Yo fui víctima de esa estafa. Me sortearon y me pusieron en una AFJP. Yo aportaba y la plata iba a la cuenta de un banco, que la cobraba con una comisión. Cuando los laburantes sumábamos, era más lo que habíamos aportado que lo que había en esas cuentas. Fue una estafa», expuso el mandatario bonaerense.

«Ese candidato que dice que no es de la casta, laburaba para Maxima AFJP y Aeropuertos Argentina 2000» y se preguntó: «¿Cómo no va a querer privatizar si es hijo de las privatizaciones, si vivió de las privatizadas? ¡Más casta no se consigue!», disparó Kicillof.