Bahía Blanca: se incendia la sucursal de la Cooperativa Obrera reinaugurada tras la inundación

Un voraz incendio afecta este martes las instalaciones del hipermercado de la Cooperativa Obrera ubicado en Guatemala 533, en Bahía Blanca. El fuego se desató en horas de la mañana y obligó a desplegar un amplio operativo de bomberos, Defensa Civil y Policía, que trabajan para controlar las llamas.

La sucursal había sido reinaugurada hace apenas una semana, luego de permanecer cerrada desde la trágica inundación del 7 de marzo, que había provocado graves daños en el edificio. Según testigos, una llamarada de grandes dimensiones se observó en el techo, acompañada de una densa nube negra de humo que se expandió sobre gran parte de la zona.

Amplio operativo y calles cortadas

Por prevención, se dispuso el corte de calles en inmediaciones del hipermercado, mientras las dotaciones de bomberos continuaban trabajando para evitar la propagación del fuego. Las causas del siniestro todavía se desconocen y serán materia de investigación.

Urgente. Se prende fuego el flamante Hiper de la Cooperativa Obrera. pic.twitter.com/AMyhEDp00k — Germán Sasso (@SassoGerman) November 11, 2025

La Cooperativa Obrera había reabierto el hipermercado el 31 de octubre, tras más de siete meses de obras. La reapertura había sido celebrada por la comunidad, ya que el local contaba con 175 trabajadores directos que durante el cierre fueron reubicados en otras sucursales.

El edificio de la calle Aguado había sido completamente remodelado y modernizado, incorporando mejoras estructurales y tecnológicas. Entre las principales obras realizadas se incluían la impermeabilización del techo, el recambio de pisos, la renovación de instalaciones eléctricas y sanitarias, la instalación de nuevos equipos de refrigeración y un sistema LED de bajo consumo energético.

También se habían incorporado nuevos espacios de atención al público, 27 cajas renovadas, áreas de panadería, rotisería y Coopehogar, y un sistema cerrado de TV para optimizar la comunicación con los asociados.

[AHORA] Incendio en el Hiper de la Cooperativa Obrera pic.twitter.com/KHA7Yv4Gom — De la Bahia 91.5 (@delabahia915) November 11, 2025

Un golpe a la reconstrucción post inundación

La tragedia del 7 de marzo había obligado a cerrar varias sucursales de la Cooperativa Obrera en Bahía Blanca. La reapertura del Hiper de Aguado fue presentada como un símbolo de reconstrucción y esfuerzo colectivo, gracias al trabajo conjunto de empleados, proveedores y consumidores.

La Coope había destacado que el nuevo local ofrecía más tecnología, eficiencia energética y comodidad, además de un servicio renovado para toda la comunidad bahiense.