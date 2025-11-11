Virales
Bahía Blanca: se incendia la sucursal de la Cooperativa Obrera reinaugurada tras la inundación
Un voraz incendio afecta este martes las instalaciones del hipermercado de la Cooperativa Obrera ubicado en Guatemala 533, en Bahía Blanca. El fuego se desató en horas de la mañana y obligó a desplegar un amplio operativo de bomberos, Defensa Civil y Policía, que trabajan para controlar las llamas.
La sucursal había sido reinaugurada hace apenas una semana, luego de permanecer cerrada desde la trágica inundación del 7 de marzo, que había provocado graves daños en el edificio. Según testigos, una llamarada de grandes dimensiones se observó en el techo, acompañada de una densa nube negra de humo que se expandió sobre gran parte de la zona.
Amplio operativo y calles cortadas
Por prevención, se dispuso el corte de calles en inmediaciones del hipermercado, mientras las dotaciones de bomberos continuaban trabajando para evitar la propagación del fuego. Las causas del siniestro todavía se desconocen y serán materia de investigación.
La Cooperativa Obrera había reabierto el hipermercado el 31 de octubre, tras más de siete meses de obras. La reapertura había sido celebrada por la comunidad, ya que el local contaba con 175 trabajadores directos que durante el cierre fueron reubicados en otras sucursales.
El edificio de la calle Aguado había sido completamente remodelado y modernizado, incorporando mejoras estructurales y tecnológicas. Entre las principales obras realizadas se incluían la impermeabilización del techo, el recambio de pisos, la renovación de instalaciones eléctricas y sanitarias, la instalación de nuevos equipos de refrigeración y un sistema LED de bajo consumo energético.
También se habían incorporado nuevos espacios de atención al público, 27 cajas renovadas, áreas de panadería, rotisería y Coopehogar, y un sistema cerrado de TV para optimizar la comunicación con los asociados.
Un golpe a la reconstrucción post inundación
La tragedia del 7 de marzo había obligado a cerrar varias sucursales de la Cooperativa Obrera en Bahía Blanca. La reapertura del Hiper de Aguado fue presentada como un símbolo de reconstrucción y esfuerzo colectivo, gracias al trabajo conjunto de empleados, proveedores y consumidores.
La Coope había destacado que el nuevo local ofrecía más tecnología, eficiencia energética y comodidad, además de un servicio renovado para toda la comunidad bahiense.
Virales
Un jabalí entró a un supermercado de Madariaga y lo atraparon con un changuito
Un jabalí ingresó a un supermercado de General Madariaga y obligó a evacuar el local. Luego de chocar contra varias góndolas, el chancho cimarrón fue atrapado con un changuito. Esta especie invasora es considerada plaga y recientemente la provincia de Buenos Aires habilitó la caza para control.
El episodio ocurrió cerca de las 18 horas, cuando el animal salvaje entró al local comercial ubicado sobre calle Uruguay en busca de comida. El jabalí asustado comenzó a correr por los pasillos y chocar contra las góndolas, obligando a una evacuación completa del lugar.
Personal policial y de la patrulla municipal de Madariaga acudieron rápidamente al lugar y cortaron el tránsito.
Con el paso de los minutos, vecinos baqueanos se sumaron al operativo y, tras varios intentos, lograron reducir al animal. La maniobra final fue tan efectiva como creativa: inmovilizaron al jabalí con un changuito del supermercado, que terminó cumpliendo la función de jaula improvisada.
Según trascendió, una vez controlada la situación, el jabalí fue cargado en una camioneta y trasladado hacia una zona rural, lejos del casco urbano, donde fue liberado sin lesiones.
Recientemente, la provincia de Buenos Aires publicó una disposición a través de la Dirección de Fiscalización Agropecuaria y de los Recursos Naturales habilitando en los términos que plantea el Código Rural la caza plaguicida del chancho cimarrón.
En diálogo con Todo Provincial, el investigador y guardaparque Bruno Carpinetti explicí que “en Argentina hay dos fuentes de origen de estas poblaciones de cerdos asilvestrados: una, los cerdos escapados desde la época de la colonia, y otra, los jabalíes traídos por Pedro Luro a La Pampa en 1906”.
Para la caza plaguicida del jabalí se requieren dos permisos. Uno tramitado vía web por el Ministerio de Desarrollo Agrario boanerense y otra autorización firmada por el dueño o administrador legítimo del campo.
Virales
Caos en la Ruta 7: vecinos saquearon un camión jaula con cerdos que volcó en Chacabuco
Un camión jaula que transportaba cerdos volcó este lunes al mediodía en el kilómetro 179 de la Ruta Nacional 7, a la altura de Ingeniero Silveyra, partido de Chacabuco. Vecinos se acercaron para carnear los animales en la banquina y llevárselos.
El conductor sufrió lesiones leves y fue asistido por personal policial y sanitario, mientras que los animales se dispersaron por la zona.
Según testigos, automovilistas y vecinos se acercaron al lugar pocos minutos después y comenzaron a carnear y llevarse los cerdos caídos del camión, muchos de ellos aún con vida después del accidente.
En cuestión de minutos, la cantidad de personas se fue multiplicando, especialmente porque el siniestro ocurrió cerca de la localidad de Ingeniero Silveyra, lo que facilitó que decenas de vecinos llegaran en motos, bicicletas e incluso a pie.
La situación se desbordó con rapidez, generando un caos generalizado sobre la traza nacional y dificultando las tareas de asistencia y control.
De acuerdo con los primeros informes, el camión mordió la banquina y perdió el control, quedando volcado a unos 15 metros de la ruta. Policía Comunal y SAME trabajaron en el lugar para asistir al chofer y ordenar el tránsito, aunque la presencia masiva de curiosos y saqueadores complicó las tareas.
Virales
Vuelco de un camión con autos 0 km en la Ruta 51: dos vehículos terminaron volcados sobre la calzada
Un camión que transportaba autos 0 km volcó este lunes por la mañana en la Ruta Provincial 51, en el tramo que une Tapalqué y General Alvear, y dos de los vehículos que llevaba terminaron volcados sobre la ruta, provocando la interrupción total del tránsito.
El siniestro ocurrió alrededor de las 9:20 horas, cuando el transporte de gran porte, que trasladaba automóviles nuevos hacia el norte bonaerense, perdió el control y se cruzó sobre la calzada por motivos que aún se investigan. Como consecuencia, dos de los autos 0 km cayeron y quedaron volcados, mientras que el resto permaneció en el camión.
A pesar de la magnitud del accidente, el conductor resultó ileso y no se registraron heridos. El impacto, sin embargo, generó un importante despliegue de Bomberos Voluntarios de Tapalqué, personal policial y agentes de seguridad vial, quienes trabajaron para liberar la traza y garantizar la seguridad del área.
El tránsito sobre la Ruta 51 quedó totalmente interrumpido y se realizaron desvíos provisorios mientras se desarrollaban las tareas para remover el camión y los vehículos siniestrados. Las autoridades recomendaron a los automovilistas evitar la zona y circular con extrema precaución.
El hecho generó un fuerte impacto visual por la presencia de los autos 0 km volcados sobre el asfalto, aunque no hubo víctimas. Se estima que las tareas de remoción y limpieza podrían extenderse durante varias horas.