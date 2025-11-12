Una multitud recibió a Johnny Depp en La Plata y Alak le entregó la “llave de la ciudad”

Una multitud se reunió en Plaza Moreno para recibir al reconocido actor y director Johnny Depp, quien visitó la ciudad de La Plata este miércoles 12 de noviembre en el marco de una jornada cultural especial organizada por la Municipalidad.

El artista fue recibido en el Salón Dorado del Palacio Municipal por el intendente Julio Alak, quien lo declaró “visitante ilustre” y le entregó la “llave de la ciudad” en reconocimiento a su trayectoria internacional y su aporte al cine y la cultura.

Durante la ceremonia, Depp agradeció la calidez del público y destacó la energía de los platenses que lo esperaron con aplausos y carteles frente al edificio comunal. El evento fue seguido en vivo a través de una transmisión oficial que permitió a miles de personas disfrutar del histórico momento.

Luego del acto, el actor participó de una masterclass en el Teatro Municipal Coliseo Podestá junto al intérprete italiano Riccardo Scamarcio, con quien compartió reflexiones sobre el proceso creativo, la actuación y su reciente experiencia detrás de cámara.

La jornada incluyó una alfombra roja, entrevistas públicas y una charla abierta con los medios, autoridades e invitados especiales, donde Depp habló sobre su nueva película “Modigliani, tres días en Montparnasse”, que dirigió y presentó en una pre avant-premiere exclusiva.

El film narra tres intensas jornadas en la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani durante el París de 1916. La proyección estuvo moderada por Verónica Lozano y Alejo García Pintos, quienes conversaron con el actor sobre su visión artística y los desafíos de llevar a la pantalla la historia de uno de los grandes referentes del arte moderno.

El paso de Johnny Depp por La Plata se convirtió en un acontecimiento cultural sin precedentes, con miles de fanáticos que colmaron el centro de la ciudad para celebrar la presencia de una de las estrellas más admiradas de Hollywood.