Virales
Una multitud recibió a Johnny Depp en La Plata y Alak le entregó la “llave de la ciudad”
Una multitud se reunió en Plaza Moreno para recibir al reconocido actor y director Johnny Depp, quien visitó la ciudad de La Plata este miércoles 12 de noviembre en el marco de una jornada cultural especial organizada por la Municipalidad.
El artista fue recibido en el Salón Dorado del Palacio Municipal por el intendente Julio Alak, quien lo declaró “visitante ilustre” y le entregó la “llave de la ciudad” en reconocimiento a su trayectoria internacional y su aporte al cine y la cultura.
Durante la ceremonia, Depp agradeció la calidez del público y destacó la energía de los platenses que lo esperaron con aplausos y carteles frente al edificio comunal. El evento fue seguido en vivo a través de una transmisión oficial que permitió a miles de personas disfrutar del histórico momento.
Luego del acto, el actor participó de una masterclass en el Teatro Municipal Coliseo Podestá junto al intérprete italiano Riccardo Scamarcio, con quien compartió reflexiones sobre el proceso creativo, la actuación y su reciente experiencia detrás de cámara.
La jornada incluyó una alfombra roja, entrevistas públicas y una charla abierta con los medios, autoridades e invitados especiales, donde Depp habló sobre su nueva película “Modigliani, tres días en Montparnasse”, que dirigió y presentó en una pre avant-premiere exclusiva.
El film narra tres intensas jornadas en la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani durante el París de 1916. La proyección estuvo moderada por Verónica Lozano y Alejo García Pintos, quienes conversaron con el actor sobre su visión artística y los desafíos de llevar a la pantalla la historia de uno de los grandes referentes del arte moderno.
El paso de Johnny Depp por La Plata se convirtió en un acontecimiento cultural sin precedentes, con miles de fanáticos que colmaron el centro de la ciudad para celebrar la presencia de una de las estrellas más admiradas de Hollywood.
Virales
Bahía Blanca: se incendia la sucursal de la Cooperativa Obrera reinaugurada tras la inundación
Un voraz incendio afecta este martes las instalaciones del hipermercado de la Cooperativa Obrera ubicado en Guatemala 533, en Bahía Blanca. El fuego se desató en horas de la mañana y obligó a desplegar un amplio operativo de bomberos, Defensa Civil y Policía, que trabajan para controlar las llamas.
La sucursal había sido reinaugurada hace apenas una semana, luego de permanecer cerrada desde la trágica inundación del 7 de marzo, que había provocado graves daños en el edificio. Según testigos, una llamarada de grandes dimensiones se observó en el techo, acompañada de una densa nube negra de humo que se expandió sobre gran parte de la zona.
Amplio operativo y calles cortadas
Por prevención, se dispuso el corte de calles en inmediaciones del hipermercado, mientras las dotaciones de bomberos continuaban trabajando para evitar la propagación del fuego. Las causas del siniestro todavía se desconocen y serán materia de investigación.
La Cooperativa Obrera había reabierto el hipermercado el 31 de octubre, tras más de siete meses de obras. La reapertura había sido celebrada por la comunidad, ya que el local contaba con 175 trabajadores directos que durante el cierre fueron reubicados en otras sucursales.
El edificio de la calle Aguado había sido completamente remodelado y modernizado, incorporando mejoras estructurales y tecnológicas. Entre las principales obras realizadas se incluían la impermeabilización del techo, el recambio de pisos, la renovación de instalaciones eléctricas y sanitarias, la instalación de nuevos equipos de refrigeración y un sistema LED de bajo consumo energético.
También se habían incorporado nuevos espacios de atención al público, 27 cajas renovadas, áreas de panadería, rotisería y Coopehogar, y un sistema cerrado de TV para optimizar la comunicación con los asociados.
Un golpe a la reconstrucción post inundación
La tragedia del 7 de marzo había obligado a cerrar varias sucursales de la Cooperativa Obrera en Bahía Blanca. La reapertura del Hiper de Aguado fue presentada como un símbolo de reconstrucción y esfuerzo colectivo, gracias al trabajo conjunto de empleados, proveedores y consumidores.
La Coope había destacado que el nuevo local ofrecía más tecnología, eficiencia energética y comodidad, además de un servicio renovado para toda la comunidad bahiense.
Virales
Un jabalí entró a un supermercado de Madariaga y lo atraparon con un changuito
Un jabalí ingresó a un supermercado de General Madariaga y obligó a evacuar el local. Luego de chocar contra varias góndolas, el chancho cimarrón fue atrapado con un changuito. Esta especie invasora es considerada plaga y recientemente la provincia de Buenos Aires habilitó la caza para control.
El episodio ocurrió cerca de las 18 horas, cuando el animal salvaje entró al local comercial ubicado sobre calle Uruguay en busca de comida. El jabalí asustado comenzó a correr por los pasillos y chocar contra las góndolas, obligando a una evacuación completa del lugar.
Personal policial y de la patrulla municipal de Madariaga acudieron rápidamente al lugar y cortaron el tránsito.
Con el paso de los minutos, vecinos baqueanos se sumaron al operativo y, tras varios intentos, lograron reducir al animal. La maniobra final fue tan efectiva como creativa: inmovilizaron al jabalí con un changuito del supermercado, que terminó cumpliendo la función de jaula improvisada.
Según trascendió, una vez controlada la situación, el jabalí fue cargado en una camioneta y trasladado hacia una zona rural, lejos del casco urbano, donde fue liberado sin lesiones.
Recientemente, la provincia de Buenos Aires publicó una disposición a través de la Dirección de Fiscalización Agropecuaria y de los Recursos Naturales habilitando en los términos que plantea el Código Rural la caza plaguicida del chancho cimarrón.
En diálogo con Todo Provincial, el investigador y guardaparque Bruno Carpinetti explicí que “en Argentina hay dos fuentes de origen de estas poblaciones de cerdos asilvestrados: una, los cerdos escapados desde la época de la colonia, y otra, los jabalíes traídos por Pedro Luro a La Pampa en 1906”.
Para la caza plaguicida del jabalí se requieren dos permisos. Uno tramitado vía web por el Ministerio de Desarrollo Agrario boanerense y otra autorización firmada por el dueño o administrador legítimo del campo.
Virales
Caos en la Ruta 7: vecinos saquearon un camión jaula con cerdos que volcó en Chacabuco
Un camión jaula que transportaba cerdos volcó este lunes al mediodía en el kilómetro 179 de la Ruta Nacional 7, a la altura de Ingeniero Silveyra, partido de Chacabuco. Vecinos se acercaron para carnear los animales en la banquina y llevárselos.
El conductor sufrió lesiones leves y fue asistido por personal policial y sanitario, mientras que los animales se dispersaron por la zona.
Según testigos, automovilistas y vecinos se acercaron al lugar pocos minutos después y comenzaron a carnear y llevarse los cerdos caídos del camión, muchos de ellos aún con vida después del accidente.
En cuestión de minutos, la cantidad de personas se fue multiplicando, especialmente porque el siniestro ocurrió cerca de la localidad de Ingeniero Silveyra, lo que facilitó que decenas de vecinos llegaran en motos, bicicletas e incluso a pie.
La situación se desbordó con rapidez, generando un caos generalizado sobre la traza nacional y dificultando las tareas de asistencia y control.
De acuerdo con los primeros informes, el camión mordió la banquina y perdió el control, quedando volcado a unos 15 metros de la ruta. Policía Comunal y SAME trabajaron en el lugar para asistir al chofer y ordenar el tránsito, aunque la presencia masiva de curiosos y saqueadores complicó las tareas.