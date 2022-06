Alejandro Salcedo de UDOCBA adelantó que exigirán nuevos aumentos salariales “en base a la inflación en alimentos”

Todo Provincial RADIO entrevistó al secretario General de UDOCBA, Alejandro Salcedo, sobre la situación actual de los docentes bonaerenses. El dirigente gremial adelantó que solicitarán que los próximos aumentos salariales en el marco de la cláusula de revisión incluída en el acuerdo paritario se hagan en base a la inflación en alimentos.

Sobre la situación salarial de los docentes, el titualr de UDOCBA explicó: “Hasta el año 2020 tuvimos una pérdida del poder adquisitivo del alrededor del 20%. En el 2020 no se pudo recuperar, en el 2021 se recuperaron 3 puntos y este año presentamos una nota al Ministerio de Trabajo bonaerense para que en lo sucesivo la pauta para la cláusula de revisión sea la inflación en alimentos que es más alta que el promedio general de suba de precios“.

Entrevista completa a Alejandro Salcedo, sec gral de UDOCABA

Y amplió: “La inflación de alimentos es la que más sufren los asalariados. La conformación del gasto de la clase trabajadora hace que se deba tener en cuenta este número teniendo en cuenta que la inflación es el gran problema de la economía”.

“La situación salarial de los docentes es una cuestión muy delicada. Nos hemos reunido como Frente de Unidad Docente y volveremos a reclamar un aumento por encima de la inflación de mayo y que las próximas recomposiciones estén relacionadas a la inflación en alimentos”, reforzó Alejabndro Salcedo.

Este planteo ya fue presentado formalmente ante el Ministerio de Trabajo bonaerense por el Frente de Unidad Bonaerense. “Esperamos tener una reunión con la Ministra de Trabajo en los próximos días. Evidentemente la inflación volverá a estar por encima de las previsiones por lo que habrá que aplicar nuevamente la cláusula de revisión”, señaló.

Alejandro Salcedo: “Hay inversión en infraestructura pero no alcanza”

Consultado sobre la cuestión de infraestructura, el secretario General de UDOCBA asegurÓ: “Estoy recorriendo las seccionales de nuestro sindicato y los compañeros me confirman que hay inversión en infraestructura pero no alcanza por el gran atraso que existe. Hace 20 días me reuní con el Ministro de Educación y nuestro relevamiento coincidía con el de ellos en cuanto a la existencia de unas 450 escuelas con graves problemas de calefacción”.

“Le pedimos al ministro que se flexibilice la pauta que exigía ejecutar el 80% de fondos anteriores para recibir nuevos. Independientemente de que hay municipios que no hicieron las obras, la responsabilidad última siempre es del gobierno provincial”, planteó el dirigente que además destacó que UDOCBA se encuentra relevando esta problemática constantemente.