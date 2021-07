AFIP Recuperar Clave Fiscal: todas las formas

¿Qué es la Clave Fiscal?

La Clave Fiscal es la contraseña que debes generar para poder ingresar a la plataforma online de la AFIP y así realizar cualquiera de los diferentes tipos de trámites disponibles. Esta contraseña es realmente importante, ya que te otorga la seguridad y confidencialidad que necesitas para proteger la información que envías.

Por su parte, usar el portal en línea de la AFIP es la manera más sencilla y accesible de realizar todo tipo de consultas y completar trámites desde cualquier lugar que te encuentres. A través de tu dispositivo móvil o computadora podrás presentar declaraciones juradas, hacer pagos y más, en cualquier momento del día, los 365 días del año y sin necesidad de acercarte a ninguna oficina del AFIP o banco.

Elegir una clave que cumpla con los parámetros establecidos evitará que otras personas puedan acceder a tu cuenta del AFIP. Esta clave es intransferible y tiene una vigencia de un año. En caso de que no recuerdes tu clave, existen diferentes maneras de recuperarla, y te las mostramos más adelante.

AFIP Clave Fiscal: Niveles de Seguridad

La cantidad de trámites y servicios a los que puedes acceder a través del portal en línea de la AFIP se definen dependiendo el nivel de seguridad de tu clave fiscal; es decir, mientras mayor sea el nivel de seguridad de tu clave, tendrás acceso a más servicios online. Existen 4 niveles de seguridad, y cada tipo de clave se tramita de manera diferente.

Nivel 1: Es el nivel de seguridad más bajo y se puede tramitar a través de cualquier explorador de internet. Como requisitos, se requiere tener un CUIL, CUIT o CDI y no tener otro tipo de clave fiscal. Este tipo de clave te permitirá acceder a algunos servicios básicos.

Nivel 2: Este tipo de clave fiscal se tramita a través de un acceso generado por el servicio de Homebanking de tu entidad bancaria. Con este tipo de clave podrás presentar declaraciones juradas, consultar el registro de tus datos personales en AFIP, realizar solicitudes de baja y consultar los aportes de Seguridad Social que has realizado.

Nivel 3: Se tramita personalmente a través de alguna dependencia de la AFIP o a través de la aplicación móvil Mi AFIP. Con esta clave fiscal podrás realizar todos los trámites disponibles para los niveles anteriores, designar a otras personas para que puedan usar tu clave AFIP para realizar tus trámites.

Nivel 4: Además de permitirte hacer los trámites anteriores, con esta clave puedes presentar declaraciones de aduaneras. Para tramitarla deberás usar la aplicación móvil AFIP OTP y solicitar un turno web para hacer el trámite de Software-Token Activación de Clave. Deberás asistir a la dependencia de AFIP que has elegido al momento de pedir el turno, con tu DNI y tu dispositivo móvil.

Consejos para crear una Clave Fiscal segura

Al momento de crear tu Clave Fiscal para acceder al AFIP deberás asegurarte, en primer lugar, de que cuente con los parámetros básicos solicitados, que son: elegir una clave que tenga un mínimo de 10 caracteres y que incluya al menos 2 números y 4 letras; entre las letras deberás ingresar 1 mayúscula y 1 minúscula.

Además de esto, te recomendamos no usar como clave tu número de DNI, fecha de nacimiento o algún dato personal que sea fácil de obtener, como tu nombre o el de algún familiar. Evita utilizar secuencias o repetición de números o letras, y no uses la misma clave para todos tus servicios web. La idea es elegir una clave que puedas recordar, pero que no sea fácil de descifrar para otras personas.

Cómo recuperar Clave Fiscal

En caso de que hayas olvidado tu Clave Fiscal, tenes la posibilidad de solicitar una nueva. Debes tener en cuenta que solo podés recuperar tu clave una vez al mes, y existe un límite de 5 solicitudes de recuperación de clave al año.

MI AFIP Clave Fiscal: Trámite electrónico

Una de las maneras más sencillas de recuperar tu clave es a través de la app de Mi AFIP, yendo al menú “Herramientas” y seleccionando la opción “Solicitud y/o Recupero de Clave Fiscal”. Para recuperar tu clave deberás tomar una foto de tu DNI y tomar algunas fotos de tu rostro siguiendo las indicaciones que aparecerán en tu pantalla.

Trámite presencial: Formulario 206 Multinota

Podes recuperar tu Clave Fiscal a través de un punto de autogestión de recuperación de clave acercándote a una dependencia del AFIP. Este trámite está disponible únicamente para aquellos que tengan sus datos biométricos registrados en el sistema y hayan solicitado un turno web con Formulario 206 Multinota. Este formulario es una manifestación de voluntad de blanquear tu Clave Fiscal.

Recuperar Clave Fiscal por Cajero Automático

Mediante un cajero automático habilitado podes recuperar tu Clave Fiscal AFIP Nivel 2 y Nivel 3. Debe tratarse de un cajero de tu banco y el trámite solo podrá completarse si ya has registrado tus datos biométricos en AFIP. Este método mantendrá el nivel 3 de seguridad solo en caso de que haya sido obtenido antes. En caso de que los datos biométricos no estén registrados, las claves nivel 3 bajarán a nivel 2.

Blanqueo de Clave Fiscal Nivel 3 por Homebanking

La última opción para recuperar tu Clave Fiscal AFIP es hacer el trámite mediante el Homebanking, entrando desde el acceso provisto por tu banco. Selecciona la opción “Servicios AFIP” y posteriormente “Blanqueo de Clave Fiscal”. Al recuperar tu clave usando este método se bajará a Nivel de Seguridad 2.