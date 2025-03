ABSA inició la entrega de 100.000 litros de lavandina a vecinos de Bahía Blanca

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, confirmó que se mantiene en 16 la cifra de fallecidos como consecuencia de la inundación del último viernes e invitó a quienes tengan información sobre supuestas personas desaparecidas a hacer la denuncia.

«Hagan la denuncia a la Justicia o llamen al 911«, aseguró el intendente. Asimismo, indicó que «si por temor no quieren hacer la denuncia, se comuniquen con este intendente que va a ir a hacer la denuncia en nombre del vecino».

Sus palabras fueron parte de una conferencia de prensa que el jefe comunal encabezó este mediodía en el Palacio Municipal luego de la visita del presidente Javier Milei a la ciudad.

Estuvo acompañado por autoridades de la Policía, del Ejército y el subsecretario de Fiscalización y Control Policial en el Ministerio de Seguridad bonaerense, Federico Montero.

Actualmente, únicamente se encuentran desaparecidas las hermanas Delfina y Pilar Hecker que siguen siendo buscadas en la zona de Cerri.

«Sé que hay muchos comentarios, pero tenemos que terminar con las especulaciones. Soy una persona que siempre me he manejado de una forma muy directa con los vecinos. Muchos tienen mi teléfono y la gente sabe dónde vivo. El único interés que tengo es salir de esta situación. Me parece muy complejo especular con este tipo de situaciones en un momento de tanto dolor y de tanta sensibilidad», mencionó.

Susbielles señaló que se encuentra trabajando desde horas antes del comienzo de la tormenta y que «no hemos parado de trabajar un minuto».

«No tendría ningún sentido que tengamos alguna maniobra que intente bajar el número de víctimas fatales. Evidentemente, hemos hecho todo lo que debíamos hacer y lo vamos a seguir haciendo», insistió.

En otro tramo de su alocución, el intendente manifestó que «estamos terminando la etapa de estabilización y muy cerca de la fase de normalización de la ciudad».

«Es un día de buenas noticias, el agua se ha retirado totalmente de Ingeniero White y General Cerri ya se encuentra sin agua. Es importante terminar con estas circunstancias de vecinos bajo el agua y enfocarnos en la próxima fase», remarcó.