7 motivos para aprender inglés

El aprendizaje de inglés o de cualquier idioma siempre es un plus para cualquier ámbito de la vida, pero siempre lo posponemos y no damos el paso o simplemente cuando iniciamos en una academia digital de idiomas no le damos la importancia debida.

Por eso queremos hablarte de los motivos para aprender inglés en una academia digital de idiomas en cualquier etapa de la vida en la que nos encontremos.

Motivos para aprender inglés ahora mismo

Es un plus para tu CV

Para nadie es un secreto que los sueldos de Latinoamérica no están ajustados a la realidad económica de nuestros países. Pero ¿te has preguntado qué pasaría si pudieras trabajar para países del primer mundo desde casa y cobrando como si vivieras en dichos países? Pues sí, la respuesta es muy obvia, tu vida cambiaría por completo y todo lo que necesitas es añadir esta habilidad en tu CV.

El 90% de los latinos que manejan inglés conversacional son elegibles para empleos remotos con sueldos altos y jornadas más cortas lo cual les permite llevar vidas más holgadas en sus países y gozar de los beneficios del teletrabajo. Ni hablar de aquellos que emigran a países angloparlantes, pueden conseguir empleo fácilmente, incluso ejerciendo su profesión.

Facilidad para viajar a cualquier país del mundo

Una de las ventajas de completar un programa en una academia digital de idiomas y alcanzar el nivel bilingüe es que te permite viajar por el mundo y comunicarte sin problemas ya que el inglés es un idioma universal.

Podrás comprar, solicitar servicios y movilizarte en cualquier ciudad del mundo, aunque el inglés no sea su idioma principal, ya que por lo general los sitios turísticos (y no turísticos también) cuentan con personas que hablan y entienden muy bien el inglés.

Interactuar con personas de cualquier nacionalidad

En tu propio país podrás interactuar con personas de cualquier nacionalidad. Al ser un idioma universal, será mucho más fácil comunicarse con cualquier persona proveniente de Europa, Asia o África.

De manera que tú podrías ser un intérprete perfecto en cualquier empresa o lugar en el que te encuentres a través de tu aprendizaje de inglés. Incluso no tienes que ser bilingüe, basta con tener un nivel intermedio para socializar y comunicarse de manera efectiva.

Puedes disfrutar de mejor entretenimiento

Si no tienes planeado viajar en el corto plazo, completar un curso de una academia digital de idiomas te facilitará la vida. Podrás acceder primero que otros a contenido como videos, películas, libros u otros que estén en este idioma y aún no se hayan traducido al español.

Tendrás una vida social más amplia

Con el aprendizaje de inglés ya no estarás limitado simplemente a tus amigos hispanos, podrás relacionarte con personas angloparlantes y el idioma no será una barrera. Incluso podrás tener pareja en el extranjero y comunicarte de forma efectiva a través de este idioma y facilitar el desarrollo de la relación.

Ampliar tus habilidades

A modo de satisfacción personal, aprender un segundo idioma es una de las mejores habilidades que podemos desarrollar. Como hemos mencionado en los motivos anteriores, los beneficios son múltiples y valiosos para el perfil profesional y para alcanzar una mejor calidad de vida.

Acceder a universidades en el extranjero

Aprender un segundo idioma además de ser una satisfacción personal es un verdadero paso para acceder a una mejor educación. Las mejores universidades del mundo exigen este idioma como requisito y obligan a sus aspirantes a ingresar en un programa de aprendizaje de inglés en una academia digital de idiomas para acelerar su proceso y poder postular a una carrera.