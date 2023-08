La prima de Verónica Aban, la mujer de 37 años que fue encontrada asesinada en su vivienda de la localidad bonaerense de Hilario Ascasubi, partido de Villarino, pidió que "se haga justicia" por los "sueños y anhelos que tenía ella. La hermana exigió que el hombre que fue identificado como sospechoso se entregue a la Policía porque "las pruebas hablan por si solas".

"Vos cobarde entrégate, porque no vas a llegar lejos tampoco, las pruebas hablan por si solas, basura", publicó Olga Aban, hermana de la mujer de 37 años hallada ayer estrangulada en su casa en construcción de la mencionada localidad del sur de la provincia de Buenos Aires.

Fuentes judiciales informaron a Télam que la investigación del fiscal Jorge Viego, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 especializada en Homicidios del Departamento Judicial Bahía Blanca, y del ayudante fiscal de Villarino, Ariel García Dimas, y su auxiliar letrado Nicolás Paggi, continuaba abocada a la búsqueda del autor material del crimen.

Por el momento, no trascendió la identidad del presunto sospechoso al que la hermana le dirigió esas palabras para que concrete su entrega.

Además, los pesquisas aguardaban el resultado de la autopsia para determinar fehacientemente las causas del deceso.

"Solo pedimos justicia y que se aclare todo. Es algo que no se puede creer. Tantos sueños y anhelos q tenía ella. Su casita que le faltaba tan poco para terminar. Y justamente ahí la mataron. No podemos caer en esta realidad. No sabemos nada aún, solo nos queda esperar y pedir que se haga justicia", dijo a Télam Yanel Aban, prima de la víctima.

La joven, que fue quien encontró el cadáver de su prima, añadió que Verónica no tenía hijos y trabajaba en la Unidad de Desarrollo Infantil (UDI) de la Federación Rural para la Producción y el Arraigo local.

"Tenían como una guardería con apoyo escolar y ella era una de las chicas que daba apoyo escolar. Ella vivía en La Plata y hace dos años más o menos que se mudó y empezó a hacer su casita", contó la prima.

En tanto, Olga, hermana de la mujer, publicó en su Facebook que "le arrebataron la vida, le sacaron su sonrisa, su alegría, la luz que iba irradiando y dejando por donde andara con su sonrisa grandota".

"Una persona de buena madera, trabajadora, luchadora, soñadora, con proyectos, la empoderada, la charlatana, la que amaba a los niños y con los que disfrutaba jugar y divertirse, la niña eterna de la familia", describió.

La mujer agregó que hoy le "tocó" a su hermana "mañana puede ser la tuya, tu tía, tu mamá, tu prima, una amiga…".

"Necesitamos que por favor quien tenga datos sobre ella, que la vio, escucho algo en su domicilio o por su barrio ’18 de Junio’ o el barrio ‘Perman’ el lunes pasado entre las 19 y las 20, se acerque a la comisaría o se comunique con nosotros, todo sea para esclarecer el caso y ella pueda descansar en paz y que pague quien sea el responsable", solicitó.

Por último Olga dijo: "Queremos justicia por Verónica Aban, no queremos que este caso quede impune como tantos otros en este país"

El crimen de Verónica Aban fue descubierto por su prima Yanel alrededor de las 12.30 de ayer en una casa situada en la calle 16 entre 21 y 23, de esa localidad de unos 3.000 habitantes.

Fuentes judiciales informaron que la familiar ingresó a la vivienda y encontró a la mujer tendida sobre un colchón, por lo que llamó inmediatamente a la Policía.

Al llegar al lugar, los efectivos pidieron una ambulancia del hospital municipal y personal médico constató el deceso.

Según las fuentes, la Policía Científica preservó el lugar para realizar las pericias correspondientes y determinó que no hubo violencia sobre la puerta de acceso ni en la vivienda.

Además, dentro del bolso de la víctima los efectivos encontraron su documentación y el teléfono celular de la víctima, quien estaba en pareja con un policía que desempeña sus tareas en el conurbano bonaerense.

En tanto, el médico legista estableció a simple vista que Aban sufrió "asfixia mecánica" en su boca y que tenía signos de violencia en el cuello.

El experto también observó marcas defensivas en los antebrazos y el dorso de las manos, mientras que en las próximas horas se realizará la autopsia para confirmar la causa de la muerte.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas