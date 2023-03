Walter Carusso: “Morales y Posse encarnan a la mayoría de los radicales”

Luego del lanzamiento de la precandidatura a presidente de Gerardo Morales en el Gran Rex, el diputado provincial Walter Carusso se refirió a la manera de definir la candidatura radical a gobernador de la provincia y expresó: “Quien esté en contra de votar, se aleja de los principios radicales”.

“Gerardo Morales y Gustavo Posse, son dos gobernantes que todos los días afrontan responsabilidades y toman decisiones. Nadie puede negar que sirven de modelo de gestión a toda la dirigencia partidaria”, dijo el Diputado provincial Walter Carusso, a poco de finalizar el acto presidido por el gobernador de Jujuy y Presidente el Comité nacional de la UCR.

“Morales y Posse encarnan a la mayoría de los radicales”, afirmó Carusso que además habló de “candidatos sin votos”.

“Es de vital importancia comprender esto. Sobre todo porque la sociedad reclama dirigentes que sepan gobernar. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hay un sector que está intentando imponer candidatos sin votos”, apuntó Caruso.

Y continuó: “Pero todos tenemos claro que debemos ir a las PASO con un solo candidato y que ese candidato radical debe ser votado por la gente. ¿No se dan cuenta que no tendría legitimidad una candidatura decidida a dedo?”, y consideró que elegir al candidato entre cuatro paredes “sería una herida de muerte, no sólo para el radicalismo, sino para las aspiraciones de Juntos por el Cambio de Gobernar la provincia”.

Profundizando en la situación que se vive en el seno del radicalismo provincial, Carusso dijo que: “La realidad es que a hay un sector que no quiere votar porque sabe que pierde. No hay otra razón. Allí hay dirigentes que juegan a favor de determinados intereses… Intereses personales por un lado, e interés que están afuera del radicalismo, por el otro… Por eso buscan todas las excusas posibles: en las urnas no tienen ninguna posibilidad”.

Y alarmó: “La gente no los conoce, y están quedando en una posición que va en contra de nuestras bases. ¿Se olvidaron que somos el partido de la democracia? Quien esté en contra de la democracia, quien esté en contra de votar, se aleja de los principios radicales. El reloj corre y nos llama a actuar. La gente espera que obremos a la altura de los desafíos que nos impone la realidad. Acá se juegan el presente y el futuro de la provincia. La gente debe elegir. Vamos por un país y una provincia distinta. Tenemos a los mejores”.