Video: le carnearon dos terneros y en forma de protesta decidió colgar sus cabezas en el mástil de la Municipalidad

El episodio ocurrió en Coronel Pringles. Un productor que alquila una chacra en la zona decidió colgar la cabeza de dos terneros que habían sido carneados horas antes en el mástil de la explanada de la Municipalidad.

“Es un acto simbólico, tipo piquetero, sin violencia. Va mas allá de la pérdida económica, ya en otra oportunidad me mataron un potrillo hace tres años, son animales de cabaña”, expresó Santiago Bertolotto a Diario El Orden de Coronel Pringles.

El hecho de cuatrerismo ocurrió en una chacra cercana a la ciudad, en una propiedad que el productor alquila.

Luego la protesta, personal de la dependencia policial se acercó al lugar, habló con el hombre quien aceptó bajarlas.

Horas despupes, otro productor llamado Gustavo Vázquez, denunció que en los últimos días le carnearon dos vacas preniadas y desaparecieron seis terneros. En ese marco, aseguró que decidió cerrar su tambo.

“Carneadas hay muchas, pero las denuncias no se hacen más porque nos cansamos. Y acá en Pringles los chorros sabemos quiénes son, esto no lo carnearon para comer, necesitas tres freezer por lo menos para guardarlo. 24 mil habitantes tenemos, no somos tantos, es muy fácil saber quien está haciendo esto. Esto va a una carnicería”, denunció.