Un choque en cadena de camiones dejó un muerto en Ruta 65

Un grave choque en cadena de camiones ocurrido alrededor de las 23:30 horas del jueves en el kilómetro 299 de la Ruta Provincial 65, entre Bolívar y Urdampilleta, dejó como saldo una persona fallecida y mantuvo la circulación completamente interrumpida durante gran parte de la madrugada y la mañana de este viernes.

El siniestro involucró tres camiones y, según las primeras informaciones, el impacto inicial se produjo cuando un camión Volvo (dominio MNH 665) fue colisionado desde atrás por un Mercedes Benz (dominio OCE 324). En este último vehículo viajaban dos personas: el acompañante, un hombre de 58 años, quedó atrapado en el habitáculo y murió en el lugar a raíz de las graves lesiones sufridas.

Posteriormente, un tercer camión, marca Fiat Iveco (dominio TJA 085), se vio involucrado en el hecho, volcó sobre la cinta asfáltica y dispersó su carga sobre la ruta. Su conductor fue trasladado al Hospital Juana G. de Míguens de Urdampilleta por una ambulancia del SAME, a cargo de la doctora Cáceres.

Según relataron testigos, el origen del accidente habría sido el vuelco de un camión cerealero, lo que provocó una fila de vehículos detenidos sobre la calzada.

Uno de los camiones que circulaba a velocidad crucero no alcanzó a frenar y embistió a otro vehículo detenido, generando una cadena de choques con consecuencias fatales. La víctima fatal, que se dirigía hacia Coronel Suárez, se encontraba fuera del vehículo en ese momento y quedó atrapada entre los camiones.

La Ruta 65 permaneció totalmente cortada durante la madrugada mientras trabajaban en el lugar personal policial, bomberos, SAME y la Fiscalía de Bolívar, a cargo de la doctora Julia María Sebastián.

Después de largas horas de tareas de rescate, peritajes y limpieza, la circulación fue rehabilitada alrededor de las 8:15 de la mañana.