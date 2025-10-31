Vencen miles de puntos del programa Mesumo del Banco Provincia: cómo canjear los premios

Este 31 de octubre vencen miles de puntos acumulados en el programa Mesumo del Banco Provincia, por lo que las y los usuarios deben ingresar antes de la medianoche al portal oficial para canjearlos por productos o servicios disponibles en el catálogo. Quienes no realicen el canje a tiempo perderán el total de los puntos vencidos, que no podrán recuperarse.

El programa Mesumo es un sistema de beneficios y acumulación de puntos que el Banco Provincia ofrece a sus clientas y clientes por los consumos con tarjetas de crédito y débito emitidas por la entidad, así como por las ventas realizadas a través de la aplicación Cuenta DNI Comercios. Los puntos acumulados pueden ser canjeados por una amplia variedad de productos y vouchers disponibles en el sitio mesumo.bancoprovincia.com.ar.

A partir del 1° de abril del 2025, hubo una modificación en el programa Mesumo por el cual los puntos comenzaron a vencer a los 24 meses desde su mes de acreditación. En caso de no registrar consumos con tus tarjetas de crédito y/o débito durante 12 meses seguidos, el saldo de puntos acumulado caducará, pasando a tener automáticamente saldo cero, independientemente del vencimiento.

Según el reglamento, los usuarios obtienen 1 punto por cada $400 o U$S 400 en consumos, sin tope de acumulación mensual. No participan del programa los consumos realizados con tarjetas Regalo, Recargables, Corporativas, Business, Copres, Procampo o Pactar, ni aquellas emitidas a nombre de personas jurídicas.

Para adherirse a Mesumo, los clientes deben ingresar a Home Banking BIP, seleccionar el menú “Programa Mesumo”, hacer clic en “Adherite”, aceptar los Términos y Condiciones y confirmar la adhesión. Además, es requisito validar el e-mail registrado en el sistema antes de realizar cualquier canje.

El proceso de validación se realiza también desde Home Banking BIP, dentro del apartado “Programa Mesumo”, donde se debe hacer clic en “Validar”, aceptar los términos, y confirmar la operación con el Token BIP Móvil. Una vez completado este paso, los usuarios ya pueden ingresar al portal de Mesumo y comenzar a canjear sus puntos.

Para concretar el canje en Mesumo, se deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio mesumo.bancoprovincia.com.ar y hacer clic en “Ingresar”. Acceder con el e-mail validado. Buscar el producto o voucher deseado en el catálogo. Hacer clic en “Canjear”. Ingresar el código de seguridad recibido por correo electrónico. Confirmar la operación y recibir la confirmación del canje también por mail.

Los premios pueden ser enviados dentro de la Provincia de Buenos Aires o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que el titular cumpla con los requisitos y cuente con los puntos necesarios.