Toda la provincia está bajo alerta por fuertes tormentas

Magdalena Fanny Córdoba tiene 104 años y había sido excluída automáticamente del padrón electoral por una acordada emitida en 2018 por la Cámara Nacional Electoral que dispone esa edad como límite. Sin embargo, recurrió a la justicia y fue habilitada para emitir su sufragio en el balotaje. La longeva vecina de Berazategui habló con Todo Provincial.

«Siento la obligación de votar como ciudadana argentina, creo que todos los argentinos tienen la obligación de depositar su voto«, aseguró Magdalena Fanny Córdoba.

Al cumplir los 104 años, la mujer quedó excluida automáticamente del padrón electoral tal como lo indica la Acordada 28/2018 de la CNE que dispuso que por demoras en las comunicaciones de los organismos correspondientes y para depurar el padrón, las personas que cumplieran esa edad serían excluidas provisoria y automáticamente del Registro Nacional de Electores.

Si al cumplir esa edad, una persona quiere seguir ejerciendo el derecho al voto, debe inscribirse en un registro informático como ciudadano o ciudadana «mayor de edad límite con intención de voto». Ese es el caso de Fanny de Berazategui que nació en 1919.

En las PASO, la mujer no fue a votar porque hacía mucho frío y en octubre no pudo hacerlo porque no estaba en el padrón. Ahora la justicia le dio el visto bueno para que pueda participar del balotaje del próximo 19 de noviembre.

«Veo que muchos chicos que no tienen experiencia no saben nada de lo que pasó en nuestro país», expresó la Fanny a Todo Provincial y agregó: «Todo argentino que quiere a su patria debe votar y ayudar al país».

Sobre la situación actual del país, la experimentada mujer analizó: «Están todos muy desencontrados, nunca vi una cosa igual, no se ponen de acuerdo en nada», y agregó: «Al que gane le pido que se acuerde de los pobres, las criaturas y los abuelos. Que tengan corazón y humanidad con la gente».

De todos modos, la anciana consideró que «no depende solo de los políticos salir adelante», y puso como ejemplo a los precios que «son distintos en todos los negocios y nadie controla».

Para poder ser incluída, Córdoba tuvo que envíar un video manifestando su deseo de poder sufragar. El juez Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal con competencia en lo electoral N°1 de La Plata, hizo lugar y pidió que sea incluída automáticamente en el padrón.