Tía Maruca cerró su fábrica de galletitas en Chascomús y hay 27 despidos

La empresa Argensun Foods, dueña mayoritaria de Tía Maruca desde el 2024, decidió el cierre de su fábrica de galletitas ubicada en la ciudad bonaerense de Chascomús. En total son 27 los trabajadores despedidos.

Según informó el periodista Sergio Peralta, la empresa notificó el cierre de la planta Chascomús el jueves poco antes del mediodía. El jefe de recursos humanos avisó a los trabajadores que debían considerarse «desafectados» de su puesto laboral y que pronto comenzarían a negociar una «compensación económica» que evitó cuidadosamente denominar indemnización.

Este viernes por la mañana se realizó una audiencia en el Ministerio de Trabajo bonaerense. En realidad la convocatoria había sido convocada por un atraso en el pago del medio aguinaldo pero el cierre de la planta terminó planteando el peor de los escenarios.

En las últimas horas, dos camiones de la empresa comenzaron a retirar materia prima de la fábrica ubicada en la esquina de las calles Washington y Remedios de Escalada. Los trabajadores pidieron al Ministerio que cese el vaciamiento hasta que se resuelva la situación.

La historia de galletitas Tía Maruca

Tía Maruca fue fundada en 1998 por Alejandro Ripani, quien todavía sigue como accionista y trabaja en la firma que desde el 2024 controla el grupo Argesun Foods.

Ripani empresario dio sus primeros pasos en el rubro de las galletitas junto a su padre con la marca RC de Ramos Mejía.

El nombre «Tia Maruca» surgió como homenaje a la tía de un amigo del fundador. Con un portafolio de galletitas que incluía pepas de membrillo y biscochos hojaldrados, entre otras, la compañía logró un rápido crecimiento y penetración en base a una idea novedosa de Ripani de ofrecer sus productos en los kioscos mediante exhibidores de estilo casero.

En 2017 la compañía dio un gran paso al adquirir la planta Dilexis en San Juan, en la que la multinacional Pepsico fabricaba galletitas como las Toddy. La operación contempló el traspaso de algunas marcas de galletitas de Pepsico, como Dale y Argentitas, y un contrato por tres años para que Tía Maruca continuara produciendo las Toddy en San Juan, aunque la marca seguiría perteneciendo a Pepsico. En ese entonces, se calculaba que Tía Maruca controlaba 5% del mercado local de galletitas.

Sin embargo, dos años más tarde, la situación se complicó y la empresa empezó a atrasarse en el pago de sueldos. Con una deuda millonaria, la compañía entró en concurso preventivo.

La firma tenía cinco plantas de producción, dos en Luján, dos en Ituzaingó y una en Chascomús, con capacidad productiva de 15 mil toneladas. La fábrica de Chascomús acaba de cerrar.

En 2024, Argensun Foods, dueña de Pipas, compró el 50% del capital accionario y obtuvo el control de fabricante de galletitas Tía Maruca. Alejandro Ripani se mantiene como accionista minoritario.