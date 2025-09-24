Mustad cerró su fábrica de herrajes en Tres Arroyos y hay más de 50 despidos

La empresa noruega Mustad decidió el cierre de su planta en el Parque Industrial de Tres Arroyos, dejando a unos 55 trabajadores despedidos. Esta histórica empresa se apostó en en la localidad bonaernese hace casi 30 años para producir herraduras para caballos, producto que en su mayoría se destinaba a la exportación.

“Vinieron, hicieron apagar los hornos y se fueron”, relató Gustavo Acosta, secretario administrativo de la UOM a cargo de la filial Tres Arroyos, quien se enteró de la decisión mientras participaba de un congreso de delegados en Río Negro. Según explicó, fue el propio dueño de la empresa quien comunicó a los trabajadores el cierre, garantizando que serían indemnizados.

Acosta detalló que este jueves se llevará a cabo una reunión en el Ministerio de Trabajo, donde el gremio intentará frenar la medida. “La idea que tenemos es que la empresa no se cierre; esperamos que mañana podamos mantenerla abierta”, sostuvo.

El dirigente recordó que hace apenas 15 días la firma había despedido a siete empleados bajo el argumento de que estaban a prueba, sin mayores indicios de un desenlace como el ocurrido. “Nadie se esperaba semejante noticia. Estaban los hornos llenos de material, pero los hicieron apagar y se fueron”, agregó.

Del total de afectados, 44 pertenecen a la UOM y el resto son trabajadores fuera de convenio. “Todos están muy tristes y preocupados. Veremos qué resolvemos tras el encuentro en el Ministerio”, concluyó Acosta.

Mustad nació en el pequeño pueblo de Gjövik, Noruega, en 1832 cuando se convirtió en uno de los principales proveedores noruegos de pequeños productos metálicos como alambre para cercas, clavos, alfileres, clavos de herradura, clavos para construcción naval, sujetapapeles, chinchetas y una gama casi infinita de otros productos metálicos.

Mustad tiene su casa central en Martínez, donde se proveen el resto de los insumos para los equinos. La empresa noruega se instaló en el Parque Industrial de Tres Arroyos hace 28 años.

El cierre de Mustad se suma al reciente pedido de quiebra del Frigorífico Anselmo, que dejará más de 100 familias sin trabajo, profundizando la crisis laboral en Tres Arroyos.

Foto: Agostina Alonso